Austin St. John habla de su legado como el Power Ranger Rojo: "Todavía me cuesta creerlo"

“¬°Morfosis, amigos!”, era la frase con la cual Jason Lee Scot, el l√≠der de los Power Ranger, lideraba a su grupo para convertirse en los famosos protectores de la tierra. Su interprete, Austin St. John, ha dejado de ser parte activa de la serie por mucho tiempo, pero el legado de su legendario personaje ha dejado una marca innegable en la vida de sus fans.

El actor norteamericano llegó a ser parte de la producción por una simple apuesta, que lo llevó a convertirse en el protagonista de una de las series de televisión más vistas en todo el mundo, la cual todavía encanta a millones gracias a su presencia en plataformas digitales como Netflix.

Hoy, a m√°s de 20 a√Īos de ese ic√≥nico rol, tuvimos la oportunidad de hablar con Austin sobre el impacto que el Power Ranger Rojo tuvo sobre su vida, cuando se dio cuenta del poder de su personaje, y sus futuros proyectos.

Primero que nada, ¬°bienvenido a Chile, Austin! ¬Ņcomo te ha tratado nuestro pa√≠s hasta ahora?

Muy bien. Todo ha sido abrazos y besos para ser honesto. Ha sido una gran experiencia hasta ahora.

¬ŅPensaste que Power Rangers llegar√≠a a ser algo que tendr√≠a un impacto tan grande a nivel mundial?

No tenia idea. Yo ni siquiera cre√≠a que pondr√≠an la serie en TV. Cuando me fui del show ni siquiera hab√≠a pensado en mirar atr√°s. Yo ya sab√≠a en cierta manera que el show era popular, pero como no hab√≠an redes sociales no sab√≠a la magnitud del tema. Los due√Īos del show ni siquiera nos contaron sobre como hab√≠amos tocado las mentes y los corazones de los ni√Īos en la √©poca. Todav√≠a me cuesta creerlo para ser franco.

Yo de hecho no pude re-descubrir el show hasta como 23 a√Īos despu√©s, a trav√©s de los fans. Cuando finalmente pude escuchar de ellos las historias incre√≠bles sobre como el show les lleg√≥ y la diferencia que tuvo. Algunas me hicieron re√≠r, otras me hicieron llorar.

¬ŅAlguna que te salte a la mente en especifico?

Son demasiadas como para contar una especifica. En los √ļltimos 4 a√Īos, desde que volv√≠ de la guerra, he escuchado cientos de miles de historias, probablemente a m√°s de un mill√≥n de fans.

Ahora que mencionas la guerra, tu hablaste un poco en el panel sobre esto. Tu has sido parte de las fuerzas militares, y tambi√©n bombero. Para algunos es como si fueses no s√≥lo un h√©roe en la pantalla sino tambi√©n en la vida real. ¬ŅComo fue esa experiencia de pasar por tantas cosas en tu vida?

Bueno, primero me gustar√≠a aclarar que yo no fui un soldado, sino un para-m√©dico que trabaj√≥ con operaciones militares. Mi trabajo era mantenerlos a todos vivos. Por supuesto, igual trabaj√© en √°reas hostiles, as√≠ que vi combate personalmente. As√≠ que no fui estrictamente “militar”.

¬ŅSab√≠an tus colegas y amigos durante ese tiempo sobre la serie?

Yo trataba de no dejarles saber del tema. No quería distraerlos de su trabajo. Necesitaba que ellos estuvieran enfocados en lo que estaban haciendo, y yo también necesitaba lo mismo para poder asegurar que todo saliera bien. Yo cambiaba mi apariencia mucho de hecho, como afeitarme la cabeza o dejarme crecer la barba. Intentaba camuflarme.

Volviendo a la vida afuera de ese mundo, ¬ŅDeb√≠as cambiar tu apariencia para evitar ser acosado por los fans?

Si, de hecho, parte de la razón para crecer una barba era para no verme como yo mismo. Si me afeito, me reconocen fácilmente. La barba es como mi camuflaje natural. Igual, ahora la mayoría me conoce con ella gracias a mis redes sociales.

De hecho, tu has buscado conectarte mucho con la gente a trav√©s de las redes sociales, no s√≥lo a trav√©s de Facebook sino tambi√©n con tu canal de Youtube. ¬ŅComo ha sido poder finalmente poder conectarte de esa manera con la gente?

Bueno, el contacto es incre√≠ble. Definitivamente me deja escuchar m√°s a los fans, pero tambi√©n es enga√Īoso porque no siempre puedo contactarme directamente con todos, porque Facebook por ejemplo pide dinero para mandarle mis mensajes a todos los fans que tengo. Si quiero que todos los 500 mil usuarios vean mi p√°gina bien, tengo que pagar mucho dinero. Lamentablemente no soy rico, as√≠ que no es una posibilidad.

Volviendo un poco al tema de Power Rangers, hace poco Hasbro compr√≥ todos los derechos para la serie, y hay mucha especulaci√≥n sobre una nueva pel√≠cula en el horizonte. ¬Ņc√≥mo crees t√ļ que ir√° eso? ¬Ņcrees que los fans est√©n listos para una nueva pel√≠cula?

Bueno, Hasbro compr√≥ todo por como 522 millones de d√≥lares. Haim Saban, el due√Īo original de Power Rangers en Estados Unidos, va a seguir siendo un consejero para la serie, as√≠ que creo que esta en buenas manos. Creo que Hasbro estar√≠a cometiendo un error si no aprovechan de dejar su propia marca con la serie. Eso es lo que har√≠a yo en su posici√≥n

Hablando de eso, por supuesto, Power Rangers vio un “reboot” hace poco en los cines. ¬ŅQue pensaste de la pel√≠cula?

Hay algunas cosas que habr√≠a hecho de manera distinta. No me gust√≥ que el mastodon tuviera 6 piernas. Me encant√≥ como se ve√≠a Goldar, pero le falt√≥ su voz y su personalidad de la serie de TV. Me encant√≥ Zordon, su personalidad, como lo muestran como el Power Ranger Rojo en los flashback. Me encant√≥ todo el ‘lead-in’ de la pel√≠cula, en res√ļmen.

Me hubiera gustado eso s√≠ que dejaran los temas pol√≠ticos de lado. Algunos comentarios sutiles que se metieron por ah√≠ que creo no eran necesarios. Creo que eso termina separando a las familias m√°s que nada. Es mejor hacer algo entretenido para los ni√Īos y los fans originales.

Hablando del impacto de la serie para los fans, muchos ac√° en Chile te conocen bajo una voz distinta, la del doblaje de Jes√ļs Barrero. ¬ŅComo te sentiste cuando te enteraste de esa diferencia, el ver su voz por sobre tu actuaci√≥n?

Fue impresionante. S√© que √©l muri√≥ el a√Īo pasado si no me equivoco. Lo escuch√© s√≥lo una vez de hecho, creo que cuando estaba viendo un v√≠deo de Honduras. Cuando √©l pas√≥ a mejor vida me mandaron un nuevo video sobre √©l y fue como… bueno, wow. Pens√© que hab√≠an muchas personas que se sintieron apenadas por la noticia.

Ayer en uno de los paneles que hicimos pregunté sobre eso, de hecho. Parece que muchos fans ahora están escuchando la versión en inglés a través de Netflix así que ahora escuchan mi voz y es una experiencia nueva. Es muy interesante.

De todo lo que has hecho durante estos a√Īos con Power Rangers, ¬Ņcual es el momento que te marco m√°s?

Sabes, hice una entrevista hace poco que deber√≠a estar en mi sitio web, y ah√≠ hablo de una vez que aparec√≠ en Universal Studios. Es s√≥lo uno de los varios momentos parecidos a este, pero esa fue la primera vez que me junt√© con los fans en masa y vi la cantidad de gente que lleg√≥. Fue como uno de los momentos “rockstar” m√°s grandes que tuvimos con el show. Rompimos los r√©cords de Universal Studios. Fue √©pico.

Es algo que ahora tengo el privilegio de ver en todo el mundo. Los fans, de alguna forma u otra siempre empieza y termina con ellos.

¬ŅHay alg√ļn proyecto del cual te gustar√≠a hablarle a tus fans antes de volver a Estados Unidos?

Por supuesto. De hecho, tengo muchos todavía en progreso, pero pueden encontrarlos a través de mi página web AustinStJohn.biz.

Estoy actualmente trabajando como productor ejecutivo en un videojuego llamado Black Salt Coreuption, y una película sobre el cáncer llamada A Gift of The Heart. También voy a estar en una serie de Amazon llamada Fireball Run y The Order, que va a ser una película con otros actores de Power Rangers. De nuevo, muchas gracias a todos los fans por haber venido a verme y estar acá para el evento. Ha sido una gran experiencia.