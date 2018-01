Así de grande está Blue Ivy: la hija de Beyoncé y Jay -Z

La hija de los cantantes Beyoncé y Jay-Z, Blue Ivy (6), se robó todas las miradas la noche de este domingo, en la 60ª versión de los Grammy, celebrados en la ciudad de New York.

Mientras sus padres vistieron completamente de negro, la mayor de sus hijos fue completamente de blanco y zapatos plateados brillantes.

La niña, que llamó la atención por lo grande que está, destacó en la primera fila del Madison Square Garden e incluso protagonizó uno de los momentos más graciosos de la noche.

Todo ocurrió cuando la cantante Camila Cabello antes de presentar a U2 habló sobre los problemas a los que se enfrentaban los inmigrantes cuando llegaban a Estados Unidos, momento lleno de emoción que generó muchos aplausos.

Pero al parecer a Blue le molestó que sus padres fueran demasiado efusivos y realizó un sutil pero notorio gesto con su mano, que inmediatamente fue viralizado en redes sociales.

“Blue Ivy controlando al público y al mundo”

Blue Ivy controlling the crowd and the world. #Grammys pic.twitter.com/oWLnRFlvcT

— Carly Heading (@carlyylalaa) 29 de enero de 2018