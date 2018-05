Científico insiste en que no hay vida después de la muerte

Uno de los debates más comunes tiene relación con la pregunta sobre si hay vida después de la muerte.

Es en esta discusión que el respetado físico y cosmólogo Sean Carroll, profesor en el Instituto de Tecnología de California, aporta su propia visión.

Seg√ļn el autor del libro “The Particle at the End of the Universe” (“La part√≠cula en el fin del universo”, en espa√Īol), la vida despu√©s de la muerte es incompatible con todo lo que sabemos sobre la ciencia moderna.

Tal como recoge la cadena CNN, Carroll sostiene que quienes aseguran que el alma persiste despu√©s de la muerte, deber√≠an responder otras preguntas como: ¬Ņqu√© part√≠culas forman el alma? ¬Ņc√≥mo interact√ļa con la materia ordinaria?

En un ensayo titulado ‚ÄúPhysics and the Immortality of the Soul” (“F√≠sica y la inmortalidad del alma”, en espa√Īol), Carroll sugiere que la √ļnica evidencia de vida despu√©s de la muerte son “algunas leyendas y afirmaciones incompletas de testigos… adem√°s de muchas ilusiones”.

“Estamos hechos de √°tomo”, precis√≥. “Cuando mueres, es como apagar una vela o apagar un notebook. No hay sustancia que abandone el cuerpo. Ese es un proceso que se detiene. As√≠ es como las leyes de la f√≠sica describen la vida”, agreg√≥.

En ese sentido, Carroll indica que la conciencia, en el nivel más básico, es una serie de átomos y electrones aportados por la mente. Sin embargo, argumenta que las leyes de la física no permiten que estas sigan funcionando después de la muerte física.

“Las afirmaciones de que alguna forma de conciencia persiste despu√©s de que nuestros cuerpos mueren y se descomponen en √°tomos constituyentes se enfrentan a un gran obst√°culo insuperable: las leyes de la f√≠sica que subyacen a la vida cotidiana”, coment√≥ en entrevista con el peri√≥dico brit√°nico Express.

“Todo debe suceder en esos m√°rgenes, y no hay manera, en esas leyes, de permitir que la informaci√≥n almacenada en el cerebro persista despu√©s de que mueres”, complement√≥.

El experto alude a la teoría cuántica de campos, disciplina de la física que aplica los principios de la mecánica cuántica a los sistemas clásicos de campos continuos, como por ejemplo el electromagnético.

Dicho de otro modo, esta teoría sostiene que hay un campo en el universo para cada tipo de partícula.

Carroll esgrime que si la vida continuara despu√©s de la muerte, el campo cu√°ntico habr√≠a “revelado part√≠culas y fuerzas espirituales”.

“Creer que hay algo despu√©s, por decirlo suavemente, requiere una f√≠sica m√°s all√° del modelo est√°ndar. Lo m√°s importante es que necesitamos alguna forma para que esa ‘nueva f√≠sica’ interact√ļe con los √°tomos que tenemos”, escribi√≥ en la revista cient√≠fica Scientific American.

“Dentro de la teor√≠a cu√°ntica de campos, no puede haber una nueva colecci√≥n de ‘part√≠culas y fuerzas espirituales’ que se relacionen con √°tomos regulares, porque los habr√≠amos detectado en otros experimentos”, cerr√≥.