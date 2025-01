En la alfombra roja de los Copihue de Oro, la personalidad de internet, Nayadeth Neculhueque, más conocida entre los internautas como Naya Fácil, irrumpió con un vestido que resaltaba a una serpiente de cristales que le rodeaba el cuello.

El diseño se robó la atención de muchos, al igual que lo hizo anteriormente, uno muy similar en junio del año pasado, pero esa vez en la avant premiere de la serie de HBO, “La casa del dragón”.

En ese entonces, la creadora de contenido, Valentina Sabina, incluso fue destacada por el New York Times gracias a su vestido con un diseño de dragón.

Lo que pocos conocen, es que la mente maestra detrás de ambos vestidos es el mismo diseñador, Diego Villalobos, más conocido en la industria de la moda como Bratty.

El también estilista habló con BioBioChile sobre sus creaciones y las repercusiones que han tenido estas.

“La decisión en cuanto al color, forma e idea en general fue decidida por Naya (Neculhueque). Yo la llevé a cabo buscando maneras de que se viera estético y acorde al evento”, comenzó relatando sobre el trabajo con la personalidad de internet.

“Previo a la decisión final le compartí más de 3 propuestas, aunque ella fue clara con que no quería un vestido convencional y quería directamente lo que ella había ya decidido. Ambos quedamos satisfechos con el resultado“, afirmó sobre cómo planificaron el atuendo.

Así mismo, Bratty explicó que aunque no hay una relación directa entre ambos diseños, sí tienen una estética similar, pues “fueron realizados bajo la misma técnica: goma de alta densidad esculpida a mano para luego ser cubierta en cristales”.

Sin embargo, los vestidos no fueron igual recibidos por la audiencia, tal como se pudo evidenciar en las redes sociales, donde la creadora de contenido fue duramente criticada por su elección.

Sobre ello se refirió en su cuenta de Instagram donde dijo: “Están todos comentando cosas feas en mi foto, que no les gusto el outfit, que no les gusto el peinado, que no les gusto el maquillaje, a mí me gusto mucho como me veo”.

Respecto a estas críticas, también hizo alusión el diseñador, quien confesó a BBCL: “Fue shockeante para ambos, (porque) quedamos super satisfechos con el resultado, más allá de que no era lo que le recomendé como diseñador. Al verlo puesto vi su felicidad y conformidad con el look“, admitió.

En consecuencia, calificó como un “balde de agua fría, ver la negatividad y el recibimiento de la gente ante el look” que tenía como inspiración el año nuevo chino.

“Gran porcentaje de los comentarios hacían referencia a una mala asesoría, y la realidad es que sí se realizó un estudio al cuerpo de Naya para entregarle una propuesta favorable, aunque ella haya finalmente decidido llevar a cabo lo que ella quería y no lo propuesto“, reveló. A lo que sumó: “Es importante cumplir con los requerimientos del cliente”, concluyó.

Cabe mencionar que Bratty también fue el encargado de crear el atuendo que uso Naya Fácil en su coronación como embajadora del Festival de Viña 2024.