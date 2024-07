Ya pasamos la mitad del año y muchos estudiantes que están en cuarto medio, o ya salieron de esta etapa, se están preparando para dar la PAES que se realizará los días 2, 3 y 4 de diciembre.

Bien lo sabe Mauro Quintana, conocido como “el profe de los puntajes nacionales”, ya que gran parte de sus estudiantes alcanza dicha distinción en la prueba de Matemáticas. De hecho, en 2023 el 36% de sus estudiantes alcanzó dicha distinción.

“El profe” tiene más de 20 años de experiencia, en conversación con BioBioChile, relató cómo es el mejor proceso para prepararse para la PAES y, lo más importante, el secreto para lograr puntaje nacional en Matemáticas.

¿Abogado o profe?

“Yo estudié Matemáticas, soy licenciado en Matemáticas, y tengo un magíster en Matemáticas. También estudié Derecho en la Católica. Al momento de egresar tuve que tomar la decisión de a qué me iba a dedicar y todo el mundo me decía ‘obvio que tení que ser abogado’, pero hubo una persona que me dijo ‘no, no, no’, mi papá. Me dijo ‘si quieres ser feliz, sé profesor’“, relató el profe.

Así, siguió el consejo de su padre y se dedicó a enseñar. Al darse cuenta de que no podía tener jefatura, no por un problema con la autoridad, sino porque estaba en desacuerdo con la burocracia del trabajo formal, decidió independizarse, por lo que comenzó a preparar gente para una prueba internacional de Matemáticas en inglés de la cual no había entrenamiento en Chile, sin embargo, los estudiantes no eran muchos.

Un día se le acercó una persona preguntándole si preparaba estudiantes para la PSU, ya que su hija y siete amigos de ella necesitaban dar la prueba (sí, la misma que seguramente tú diste).

De ellos, uno sacó puntaje nacional. “En El Mercurio me pusieron como “el entrenador de los puntajes nacionales”, pero era la primera vez que yo entrenaba a alguien”, dijo Mauro.

Quiero puntaje nacional en Matemáticas

Mauro es enfático en decir que “la prueba de Matemáticas castiga al que no estudia y premia al que lo hace, no requiere una superdotación en Matemáticas”.

En este sentido, indicó que hay muchas personas que tienen la voluntad de enseñar, pero que no tienen la expertis necesaria. Sobre cómo prepararse, o comenzar a prepararse para dar la prueba, Quintana explicó que “hay que distinguir, primero que todo, la carrera que quiero estudiar y dónde, porque dependiendo de la carrera y dónde, el porcentaje que tiene tu incidencia de prueba es distinto”.

“No es lo mismo una persona que quiere estudiar Medicina en la Chile o en la Católica, versus una persona que quiere estudiar alguna pedagogía, por ejemplo. Porque de hecho, el caso de Medicina, es un caso muy especial (…) porque son puntajes abismantemente altos, porque una persona que no tiene una nota de enseñanza media sobresaliente, es decir, 6.8, 6.9 o 7, en términos serios, tiene muchísimas dificultades para acceder a estas dos universidades en el tema de Medicina”, detalló el profesor.

En el caso de la Universidad de Chile, relató, eliminaron la prueba M2 de Matemáticas, lo que hace aún más difícil entrar a la carrera en dicha casa de estudios. “Cuál es la estrategia, si te piden M1, y quieres Medicina, tienes que jugártela por sacarte 1000 o 1000, no te sirve otro puntaje normalmente. Si quieres Ingeniería Civil o Comercial, que piden la M2, tienes que sacarte 1000 en la M1 y en la M2 lo más alto posible porque ahí es mucho más difícil sacarse 1000″, detalló.

En este sentido, explicó que, para sacar un buen puntaje en Matemáticas, hay que prepararse con personas o instituciones lo mejor calificada posible. “Hay muchísima oferta, pero los oferentes no están calificados para preparar gente en una prueba tan complicada (…) y eso los alumnos no lo saben”, dijo el profe.

Según explicó Mauro, los seis meses que quedan para dar la PAES son “totalmente adecuados” para prepararse para Matemáticas.

¿Es más difícil la PAES que la PSU?

Durante la entrevista, el profesor respondió uno de los mitos más grandes que existen respecto a las pruebas de ingreso a la universidad, como por ejemplo, si es que la PAES es más difícil o fácil que la PSU.

En este sentido, según su percepción, la prueba M2 se ha hecho más difícil con el tiempo.

“La M2 que se dio un mes atrás, es la más difícil que yo he visto, y más difícil también que la PSU antigua y que la PDT”, dijo Mauro, quien agregó que incluso espera que la M2 de diciembre sea incluso aún más difícil.

El secreto del éxito

No podía pasar la entrevista, sin que se le preguntara cuál es el secreto para lograr un puntaje nacional en Matemáticas, considerando el porcentaje de estudiantes que tiene en el Centro de Estudios Matemáticos (CEM) que alcanzan dicha distinción.

El secreto, según Mauro Quintana, es el siguiente:

“Como te decía hace un rato, entrenar con la gente que sepa, y cuando te digo a la gente que sepa, ir a una institución que tengas la certeza del currículum de los entrenadores que van a estar contigo”, comenzó diciendo por el primer punto.

“Dos, el entrenamiento diario. No es una prueba que se pueda calentar en un mes. Tres, confianza en tu entrenador o entrenadora. Cuatro, guías y fichas que estén de acuerdo al tenor de la prueba, porque hay muchísimos ensayos dando vueltas que ‘no rascan donde pica’ como se dice por ahí”, detalló.

Sobre el cuarto punto, explicó que es porque esos ensayos no están calibrados y dan la falsa impresión de que la prueba es más fácil de lo que realmente es.

“Mi consejo es ese, la institución es fundamental y las ganas que tengan los chiquillos, no basta que Arquímedes te haga clases de Matemáticas o Física, y tú no practiques, no es mucho lo que se puede hacer”, enfatizó.