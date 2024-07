En un video viral, el tiktoker argentino \'@hassanazteca\' explicó por qué a sus 21 años no quiere trabajar, pues argumenta que no pidió nacer y que sus padres le dieron la vida sin su consentimiento, por lo que considera que deben mantenerlo. El clip ha alcanzado casi 5 millones de visualizaciones y ha generado diversas opiniones en las redes sociales, con algunos usuarios apoyando su postura y otros cuestionándola.

TikToker da sus razones de no querer trabajar

“Considero que a pesar de tener 21 años yo no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento“, empezó relatando el joven.

“Mis papás me obligaron a nacer, no me preguntaron si yo quería nacer, no me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar”, continuó.

“Yo no pedí nacer, por qué tengo que trabajar ahora, que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener que me mantengan, así de simple”, terminó su video.

Rápidamente la publicación ya acumula 95 mil ‘me gusta’ y más de 14 mil comentarios.

Entre ellos, los mensajes fueron en apoyo del joven, como también en contra de su pensamiento y opinión en la red social.

“No veo fallas en su lógica“… “En estos tiempos ya no sabe si es sarcasmo o de verdad piensan así”… “se supone que son el ‘futuro’“… “Me da miedo trabajar. De paso es sumamente necesario tener conexiones, al menos acá donde vivo“, fueron solo algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.