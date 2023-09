Para fortuna de algunos, lo cierto es que ciertas personas suelen tener mejor suerte a la hora de jugar juegos de azar, tal es el caso de un hombre que asistió este fin de semana de Fiestas Patrias a las fondas y stand de juegos de Lampa, región Metropolitana, acompañado de su familia.

Y es que el hombre demostró con creces que disfruta de gran fortuna cuando decidió enfrentarse a los típicos juegos de esta época que ponen a prueba la puntería como botar obstáculos o encestar pelotas.

El sujeto, tal como muestran las imágenes grabadas por sus hijas, quienes también fueron las responsables de subir los registros a redes sociales, llegó hasta un stand de las fondas de Fiestas Patrias del lugar, donde tenía solo cinco intentos para meter una pelota en un aro y así ganar alguno de los premios.

Sin embargo, pese a tener varias oportunidades, el hombre logró en un sólo dos intento llevarse nada menos que dos peluches de Pikachu, el personaje del anime Pokémon.

Como se puede ver en el registro, que ya suma más de 950 mil reproducciones, el hombre es captado por una de sus hijas llevando un segundo peluche del personaje, ante lo que le dice: “No lo puedo creer, papá, ganaste otro”, mientras desata las carcajadas.

“Me queda otro papel (ticket) más. Vamos”, las invita tras celebrar su premio. “Está chato, quiere que me vaya, no quiere nada más conmigo”, se le oye decir para luego mostrar a los dueños del juego hacerle señas para que se aleje, todo esto entre risas.

“Ya tíralo tú”, le ofrece a su hija, pero esta no acepta. “Ya están chatos. No quieren que juegue”, le dice a la joven antes de intentarlo por tercera vez.

“A mi papá lo vino a ver el jefe del local, ¿qué te dijo papi?”, le pregunta la joven, a lo que el hombre le responde: “Que no jugara más”, le responde entre risas.

El registro se llenó de comentarios felicitando a hombre por su destreza y por compartir con su familia. “Dile que me dé los números del Kino”; “qué chistoso como no querían que fuera más 😂 casi se quedan sin premios”; “cómo le hacían con los brazos para que no vaya”; “que genial que disfrutes con tu papá… Son momentos que quedan”, son algunos de los mensajes que recibió el afortunado hombre.