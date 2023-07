El joven asistió al estreno de Barbie en México, donde un reportero lo fotografió para subirlo a la página de Facebook donde trabajaba. Las bromas y burlas no tardaron. Hoy el sitio ya no está disponible.

El estreno de Barbie congregó a espectadores de todas las edades. Sin importar nada, muchos llegaron de rosado para celebrar el lanzamiento de la cinta, incluyendo a un joven mexicano llamado Ernesto Romanov , cuya historia se volvió viral debido al bullying que recibió.

Mientras esperaba para entrar ver el filme protagonizado por Margot Robbie, el joven fue captado por un reportero que, sin pedirle autorización, tomó fotografías de él, las que fueron publicadas en la página de Facebook Noticias Sur de Texas & Matamoros, desde donde comenzaron a dar vuelta en las redes sociales.

Ernesto se convirtió en meme y víctima de bullying y ciberacoso en las redes sociales, donde recibió burlas e insultos, debido al look que decidió llevar ese día a la película.

Ernesto y el bullying por su look para Barbie: “No tengo nada anormal”

Fue él mismo quien realizó la denuncia a través de un video en TikTok. “Soy Ernesto, el día de hoy fui a ver la película de Barbie. Así como me estás viendo, me fui vestido. No tengo nada anormal. Los que me conocen saben que así me visto a diario”, explicó.

“Una página hizo una publicación que provocó que mucha gente me dijera de cosas que me lastimaron”, reconoció frente a la cámara para su página de TIKTOK, publicación que luego eliminó.

“Lo que más me lastima es que una página así de seria, de noticias, me tomó fotos de atrás con afán de hacer burla, sin mi consentimiento, dentro de un negocio al cual voy a disfrutar para pasar el rato, y no me parece justo que llegue un sujeto y me tome fotos”, sentenció.

De acuerdo a la versión de Ernesto, el reportero tomó diferentes ángulos mientras él se encontraba en la fila esperando entrar a ver Barbie. “Pero ¿por qué tomarme fotos de frente y luego regresarse a tomar fotos de mi parte trasera? ¿Con qué afán tomas esta foto sabiendo que puede causarme daño? No era mi plan ser la burla de mucha gente que no me conoce”, agregó.

Mientras estaba en la película, sus familiares y conocidos le avisaron lo que estaba ocurriendo en redes sociales, por lo que ni siquiera pudo disfrutar del estreno que tanto esperaba.

“No había salido de ver la película y ya tenía mensajes de mi familia, conocidos y gente que desconozco avisándome que estoy volviéndome un meme en redes sociales. Me siento triste y vulnerable”, reconoció.

“Yo quería disfrutar ‘Barbie’, la película, y ya ni supe el final por tantos mensajes que estaba recibiendo”, añadió.

No obstante, dice que tendrá la fortaleza para salir adelante y que “gracias a Dios no estoy solo, estoy con mis amigas”.

Las disculpas del medio

La página de Facebook responsable del hecho, Noticias Sur de Texas & Matamoros, hizo eco a la denuncia del joven y le ofreció disculpas.

“Nunca fue con intención de generar burlas o memes, las fotos fueron tomadas grupalmente. Personas malintencionadas las recortaron e hicieron zoom”, afirmaron.

“Las coberturas periodísticas en cualquier premier de grandes películas son lógicas, las mismas páginas que viralizaron al joven las han hecho, y cualquier medio está expuesto a que le suceda algo similar. Le reiteramos nuestras disculpas al joven tiktoker y le deseamos éxito”, cerraron.

Hasta el cierre de esta nota, la página ya no se encontraba disponible en Facebook.

Joven reacciona ante burlas por su vestimenta; medio ofrece disculpas Anoche se vinculó viral el nombre de #Ernesto, un joven que acudió a ver la película de #Barbie y un medio de comunicación subió la fotografía donde él aparecía. pic.twitter.com/ve7g1NQJ49 — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) July 21, 2023

Internet se cuadró con Ernesto

Y si bien la publicación fue eliminada del portal y sus redes sociales, las quejas de Ernesto continuaron. “Lo que más me enoja, es el hecho de este… que se dice ser reportero, me tomara estas fotos por afán de hacerme daño, me convirtió en una burla y no me parece justo”, dijo.

“Ya borraron las fotos. Para eso sí fueron rápidos”, agregó, mencionando que el tiempo que el material estuvo en internet fue suficiente para “que muchas personas las descargaran e hicieran sus memes. Exijo respeto como yo los respeto”, cerró.

Pero más allá del grupo que se burló de él, tras contar su historia, las redes sociales se unieron en su defensa, lo apoyaron y se lanzaron de lleno contra el medio que publicó las imágenes y el reportero responsable.

El apoyo a Ernesto se hizo notar y muchas personas incluso compartieron ilustraciones de él en apoyo e impulsándolo a ser lo que él quiera ser, paradógicamente una de las grandes enseñanzas del filme.