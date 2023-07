Tras meses de espera, Barbie ya se encuentra en los cines de todo el mundo, a la espera de devolver la vida a la taquilla e inspirar a toda una generación con un monólogo interpretado por America Ferrera, que sin duda quedará en la memoria de muchos.

Durante décadas se ha acusado a Barbie de perpetuar estereotipos de belleza, algo que han tratado de cambiar en los últimos años con la inclusión, así como ayudar en el empoderamiento femenino.

De hecho, este es uno de los temas que más se aborda en la cinta protagonizada por Margot Robbie.

Y es que lejos de lo que quizás muchos puedan esperar, la directora Greta Gerwig hizo una película que mezcla profundas reflexiones envuelta en bromas, chistes y mucho rosado.

El monólogo de America Ferrera en Barbie

Un claro ejemplo es el monólogo que realiza Gloria (Ferrera), quien le explica a Barbie, lo que en realidad significa ser mujer en el mundo de hoy.

En la cinta, Gloria es una empleada de Mattel y madre de una adolescente que rechaza el concepto estereotípico de las Barbies, y que además está en la edad en la que su mamá deja de ser su ídola.

Para no entrar en demasiados spoilers, solo diremos que madre e hija se cruzan en la vida de Barbie (Robbie) y la ayudan en un momento de crisis existencial.

“Cuando lo leí por primera vez, simplemente me golpeó como la verdad. No hay mujer en mi vida para quien esas palabras no sean ciertas. Ni una sola“, aseguró la actriz a Los Angeles Times.

“Así que se sintió como un regalo. Y se sintió muy intimidante, porque Greta dijo: ‘Espero que disfrutes el guión. Además, hay un monólogo que Meryl Streep dijo que le gustaría hacer, pero es para tu personaje. Así que Disfruta’. Y yo estoy como, ‘¿Qué?"”, recordó.

“En realidad, lo que Greta me dijo fue:’Meryl Streep dijo que este era el tipo de monólogo que había estado esperando toda su carrera para decir’. Fue algo que presionó al principio”, contó.

Asimismo, destacó que “Todo lo que se dice en el monólogo es solo la verdad. Y cuando escuchamos la verdad, golpea de cierta manera, y no puedes dejar de escucharla”.

En el discurso, que recuerda aquel monólogo de Saoirse Ronan en Mujercitas, Gloria detalla lo que significa ser mujer y las incontables exigencias que cada una enfrenta solo por serlo.