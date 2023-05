Medios internacionales informan que el popular personaje de internet Hasbulla Magomedov, oriundo de Rusia, fue arrestado durante el pasado fin de semana en Daguestán.

Según reporta ABC, el creador de contenido habría sido acusado de “alterar el orden público” durante una boda a la que asistió.

El medio asegura que Hasbulla y sus amigos no respetaron las leyes de tránsito y bloquearon una carretera, provocando que otros conductores no pudieran transitar por el lugar.

Esto habría concluido en la intervención de la policía local, con la que fue detenido junto a parte de quienes lo acompañaban.

“Todos los participantes fueron llevados a la policía y, en relación con ellos, los empleados de la Inspección Estatal de Tráfico del Ministerio del Interior de Daguestán redactaron protocolos administrativos para todas las violaciones“, señalaron las autoridades de Daguestán.

Police in Dagestan arrested Hasbulla and some of his friends for violating traffic laws

According to Dagetan's Internal Affairs, Hasbulla and others drove out into the street and were interfering with other drivers.

The entourage was taken into custody and charged with… pic.twitter.com/3CgB9IRUa3

— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) May 8, 2023