La cantante mexicana Belinda protagonizó un cuestionado momento en uno de sus más recientes conciertos, donde un fan se subió al escenario y se abalanzó sobre ella para conocerla. Aunque la cantante intentó manejar la situación, se mostró bastante incómoda.

Los hechos ocurrieron en Guanajuato, México, donde un hombre del público logró burlar la seguridad y saltar las vallas perimetrales que contenían a la multitud para alcanzar a la artista en el escenario, interrumpiendo su presentación.

Una vez logró su objetivo, se abalanzó sobre ella sujetándole las piernas, razón por la que fue rápidamente contenido por los guardias de seguridad. Sin embargo, Belinda pidió calma y dejó que el sujeto compartiera un instante con ella.

¿Un fan acosador en el show de Belinda?

A pesar de su actitud amable, la intérprete de Rosa Pastel se mostró incómoda e incluso hubo quienes repararon en que el intruso intentó subirle la falda.

El registro generó opiniones divididas, donde hubo quienes apuntaron a que aquella actitud sería acoso, mientras que otros argumentaron que Belinda no mencionó haberse sentido mal. De hecho, la cantante se mostró preocupada por el hombre.

“Te relajas, te juro que no te van a agarrar. No pasa nada”, le dijo para calmarlo. Posteriormente, cuando fue retirado del escenario, también le ofreció agua. “Le dan eso por favor quédate ahí, te tomas y respiras hondo”, agregó.

Asimismo, reconoció que estaría bajo los efectos del alcohol. “Casi te da algo, ¡me asustaste! Está pedito (alcoholizado)”, señaló.

Belinda también se refirió al momento horas después, dejando un mensaje en sus historias de Instagram y confesando que aquella intromisión la dejó adolorida.

“En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimo, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda“, dijo.