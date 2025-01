La legendaria banda sueca ABBA, reconocida por sus éxitos atemporales y su inigualable estilo, ha dejado una profunda marca en la industria musical con más de 500 millones de discos vendidos, ubicándose como una de las agrupaciones más icónicas a nivel global. Fundada por Björn, Agnetha, Benny y Anni-Frid, el grupo nació casi por casualidad, pero su impacto en la música pop perdura hasta hoy. A pesar de su inmenso éxito, ABBA tuvo episodios turbulentos en su historia, como los problemas matrimoniales entre sus integrantes que culminaron en divorcios y separaciones. A través de emblemáticas canciones como "The Winner Takes It All", reflejaron las experiencias personales de desamor y dolor. A pesar de los altibajos, la banda supo mantenerse unida hasta su separación definitiva, demostrando que, a pesar de su aparente vida de estrellas, eran simplemente personas comunes enfrentando los desafíos de la vida real.

No hay persona en el planeta que no conozca una de sus canciones, la banda sueca ABBA, ha demostrado desde su fundación, que pueden pasar los años pero, nunca pasarán de moda.

Es asunto de revisar sus números un momento, con 500 millones de discos vendidos, la agrupación es solamente superada por The Beatles, en cuanto a alcance global.

Sin embargo, pese a la fama y la devoción que despierta en Suecia, donde son considerados idolos nacionales, pocos saben que el grupo nació por casualidad, cuando la pareja de Björn Kristian Ulvæus y Agnetha Åse Fältskog decidieron dedicarse a la música. Al poco tiempo, se les unió Benny Andersson y su novia, Anni-Frida Lyngstad.

Así pues, nació ABBA, el cuarteto que tuvo como base una profunda amistad y luego terminó abruptamente por una serie de escándalos de sus integrantes.

El inicio del sueño de ABBA

No es casual que la banda tiene más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, desde que ganaron el Festival Eurovisión en el año 1974, los suecos se han convertido en un clásico atemporal.

Aunque su vestimenta de satén, lentejuelas y botas plateadas, pudo ser contraproducente al principio de su exitosa carrera.

“No nos tomaron en serio, creo que porque llevábamos ropa muy extraña”, dijo Björn, en una entrevista con BBC.

De la mano de Waterloo, el cuarteto se abrió paso con un sonido que causó sensación a nivel planetario. El sencillo vendió más de cinco millones de copias. En 2004, la canción alcanzó el número 20 en las listas británicas, cuando se reeditó con motivo de su 30 aniversario, destacó nuestro medio asociado DW.

En la misma línea, ABBA reconoció en un documental que repasa los 50 años de su triunfo en el connotado festival, que eran una apuesta arriesgada. “Solo fuimos a Eurovisión para darnos a conocer, para que la gente supiera que en Suecia se hacía música pop. Pero no pensábamos ganar, íbamos vestidos demasiado llamativos y la canción no era la típica de Eurovisión”, agregaron.

Cabe mencionar que el 22 de octubre de 2005, “Waterloo” fue elegida mejor canción de la historia del concurso, en la 50 edición de Eurovisión.

Así las cosas, la unión entre Agnetha, Benny, Björn y Anni-Frid, también tuvo de dulce y agraz, según se supo años más tarde, en especial, de la pareja compuesta por Björn y Agnetha.

Matrimonio y separación entre los integrantes de ABBA

Al iniciar el proyecto, la pareja entre Agnetha y Björn, parecía un matrimonio perfecto, exitosos en el escenario, su vida conyugal en la vida real distaba de ser ideal.

Es que la joven pareja, que se conoció en 1969, tuvo un intenso romance, y después de dos años, decidieron casarse, mientras ABBA se instalaba en la escena musical.

Sin embargo, los problemas surgieron cuando Björn mantuvo una relación paralela con la jefa de prensa de la discográfica. Sumado a ello, la banda sufrió un percance aéreo, lo que gatilló en Agnetha un miedo a volar.

“Soy alguien que tiene miedo de muchas cosas. Tengo fobias y ansiedades enfermizas. Tengo miedo de mezclarme con la gente. No puedo ir de compras, no puedo salir o ir a restaurantes y bares. Sin embargo, soy capaz de manejar alguno de mis miedos, como a volar gracias al alcohol: antes de que despegue el avión, me tomo un trago, cuando estamos en el aire otro y justo antes de aterrizar otro. De esa forma, estoy medio borracha cuando llego a mi destino”, afirmó Agnetha, según recogió una nota de diario ABC.

Al final, ambos se separaron después de 13 años de relación y tras el nacimiento de su segundo hijo, decidieron divorciarse. “He pasado por una depresión extremadamente dolorosa. La idea de que tenía que continuar sola me volvía loca. Björn siempre se ocupó de todo porque éramos muy jóvenes y cuando se volvió a casar, lloré. Me dolía mucho el hecho de que él había encontrado a alguien tan pronto”, reveló la artista.

Recordemos que su exesposo, inició una relación sentimental con la presentadora de televisión Lena, a solo dos semanas, de firmar los papeles de divorcio. Luego, la conductora se convertiría en la segunda mujer de Björn, detalló ABC.

El auge y caída de ABBA

Por 30 años, Agnetha guardó silencio, hasta que, en 2013, habló en exclusiva con el diario británico Daily Mail, momento en que abordó su separación.

En aquella entrevista, Agnetha dijo:”Tal vez me tuve que recluir unos años. Estaba tan agotada cuando ABBA se terminó, que quería estar en calma y con mis hijos. Me casé, estuve en ABBA, tuve mis hijos, me divorcié: todo en diez años. Me pregunto cómo pude con eso, pero era joven”.

Con una convivencia donde la armonía de los primeros años se había esfumado, la banda sueca estaba lista para decir adiós a los escenarios, pero como era su costumbre, se iban a ir en sus propios términos.

Asimismo, los suecos lanzaron The Winner Takes It All, una canción que trata sobre el fin del matrimonio, además es la canción favorita de Agnetha Fältskog: “Björn escribió este single tras el fin de nuestro matrimonio. El hecho de que haya escrito justo cuando nos divorciamos es realmente conmovedor”, dijo en conversación con The Mail.

“Fue fantástico hacer esa canción porque pude ponerle mucho sentimiento. No pensaba compartirlo con el público. No se sentía incorrecto. Hay mucho en esa canción. Era una mezcla de lo que sentía yo y lo que sentía Björn, pero también por lo que pasaron Benny y Frida”, afirmó la cantante de ABBA.

El término de ABBA

La situación ocurrió de manera similar, esta vez con Benny y Frida como protagonistas.

Después de convivir durante nueve años y cuatro de matrimonio, el compositor tuvo un romance con otra mujer. Según cuentan versiones de prensa, la separación fue causada por una infidelidad. “Estaba devastada”, dijo un entonces cercano.

Con todo en contra, la banda intentó seguir con normalidad.

“Nos planteamos si el grupo podría permanecer unido después de nuestro divorcio. Pero ABBA ya había sobrevivido al divorcio de Björn y Agnetha y era muy difícil que pudiese seguir adelante con nuestra separación”, admitió Benny Andersson, después de anunciar su ruptura.

“Económicamente hablando ya no tenemos preocupaciones. Nuestros sueños de convertirnos en superestrellas han excedido nuestra imaginación más salvaje. Nunca pensamos que seríamos tan grandes como lo somos ahora. Después de todo, somos gente común, llevando una vida normal”, afirmó el compositor.

A pesar de la fama y fortuna, el cuarteto que transmitía alegría en sus canciones, también vivió el lado triste de la vida, como reflejaron algunas de sus canciones más célebres.