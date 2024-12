Hace unos días, Los Bunkers se transformaron en la tercera banda chilena en lanzar un MTV Unplugged, después de Los Tres (1996) y La Ley (2001). Un concierto acústico que inmortalizó el legado musical de este grupo penquista, repasando sus principales himnos y canciones emblemáticas, y que sorprendió con artistas invitados como ‘Meme’ Del Real de Café Tacvba y Mon Laferte.

Sin embargo, además de los cuatro integrantes principales y Cancamusa, uno de los protagonistas inesperados de este material audiovisual fue Gregorio Madinagoitia, un profesor de música de Lota y viejo amigo de la banda que fue parte de este Unplugged, apoyando en las cuerdas, percusiones y coros a lo largo de la presentación.

El músico lotino de 43 años conversó con BioBioChile sobre lo que significó esta invitación y preparar este concierto con sus amigos de la juventud.

Cómo un taller de música lo unió para siempre con Los Bunkers

Grabar el MTV Unplugged junto a Los Bunkers no fue casualidad para Madinagoitia. El profesor de música guarda una amistad de hace años con los principales integrantes de la banda, a quienes conoció cuando iba en primero medio en el Colegio Salesiano de Concepción.

“Fui conociendo a los chiquillos de a poco. A Francisco (Durán) y a Álvaro (López) los conocí casi al mismo tiempo, ya que entramos juntos al taller de instrumentos musicales. Rápidamente, hicimos buenas migas y comenzamos de inmediato a tocar, crear e interpretar música”, recordó el músico.

Desde ahí en adelante, la amistad se mantuvo mientras el grupo lanzaba sus primeros discos y saltaban a la fama, primer local, luego nacional y finalmente internacional. Incluso cuando la banda estaba separada.

“Compartimos durante cuatro años seguidos e incluso, en esa época de colegio, se conformó la base de Los Bunkers. Yo toqué con ellos en sus primeras tocatas como músico invitado, luego colaboré para el disco ‘La Culpa’ en 2003. Nunca perdimos el contacto y siempre nos hemos juntado a escuchar música o a tocar”, señaló Gregorio a la presente redacción.

Fue esta íntima relación de años que mantiene con los afamados músicos la que, pese a no estar tocando y sólo dedicarse a hacer clases en un colegio de Lota, lo llevaron a estar en el radar de la banda al momento de recibir la invitación de MTV, prácticamente, de manera inmediata.

De las aulas de Lota a ser parte de Los Bunkers: su invitación al MTV Unplugged

Entre mayo y junio de este año, Madinagoitia reveló que fue Francisco Durán el que lo llamó para preguntarle sobre la posibilidad de que pudiera acompañarlos en esta aventura. Luego de que el guitarrista y cantante le explicara todos los detalles, el profesor lotino aceptó la invitación y se embarcó en los ensayos de la banda, los cuales comenzaron en agosto y finalizaron previo a la la grabación en octubre.

“Yo creo que fue por un tema de ‘fiato’ y de vibrar en la misma frecuencia en la música. Eso se notó en los ensayos y en la presentación. Pasa que nosotros aprendimos casi juntos, entonces fue como tocar con tus amigos de toda la vida“, enfatizó el titulado en pedagogía de la Universidad de Concepción, quien también reconoció que, de igual forma, “fue algo totalmente inesperado”.

Amigos y amigas, estamos felices de compartir con todos ustedes el primer single de nuestro MTV Unplugged que se estrena en cines el 12 de diciembre

Pese a nunca buscar ni imaginar tener la posibilidad de participar de una instancia de esta magnitud, de acuerdo a las propias palabras del profesor lotino, expresó que sentirse parte de este trabajo es un honor y también una gran responsabilidad, ya que recalca en que no existe espacio para el error y todo se encuentra muy pensado. “Aun así, fue como volver a la metodología del taller del colegio, pero con mayores responsabilidades”, manifestó.

En ese sentido, Madinagoitia recordó las largas jornadas de ensayo y grabación, de las cuales quedó gratamente sorprendido por el nivel de profesionalismo que han alcanzado sus amigos: “Nunca había trabajado antes con un equipo de trabajo tan grande. Todo funciona bien y es mucha gente que está 100% pendiente de que todo lo que rodea a Los Bunkers salga bien. Uno estaba acostumbrado a la autogestión y a hacer todo”.

¡Desde ahora ya puedes disfrutar de "Quiero dormir cansado" junto a @monlaferte en tu plataforma favorita!

Además de asegurar sentirse conforme por el espectacular resultado del MTV Unplugged junto a los demás miembros de la banda, el músico radicado en Lota reconoció que tuvo que parar de hacer clases por un tiempo y, recién después del lanzamiento de este material, pudo reincorporarse a su trabajo, donde fue recibido con mucho cariño y admiración por sus colegas, quienes no dudaron en invitarlo a la avant premiere en un cine de Coronel.

“Junto a mi esposa, me llevaron al cine, por lo que fui con una ‘patota’ importante. Obviamente, en la sala había gente que no me conocía, pero al final del concierto me reconocieron, me aplaudieron y comenzaron a sacarse fotos conmigo a la salida”, relató.

Su rol como profesor y su visión sobre la educación musical

Este concierto acústico junto a Los Bunkers fue un gran entre paréntesis en la vida de Gregorio Madinagoitia, quien trabaja día a día enseñando música a estudiantes de enseñanza básica y media, donde la sencillez y cercanía son aptitudes que lo caracterizan como profesor. ‘Goyo’, como es conocido en la comunidad lotina, es ampliamente reconocido por músicos de la zona y más aún ahora, pese a tratar de “mantener esto bien bajo perfil”.

“En el colegio, de hecho, yo trato de no tocar. La idea es que los alumnos sean los que toquen. Debo tener muchos estudiantes que se deben estar sorprendiendo al verme tocar charango, por ejemplo, ya que en mis clases es muy poco lo que toco”, señaló el docente a la presente redacción.

Hoy, y tras salir de vacaciones en su trabajo, el músico se prepara para lo que será la gira acústica de la banda, la cual contará con más de 50 presentaciones a lo largo de Chile y también en México. Un desafío mayor para Madinagoitia, quien sólo había experimentado algo similar cuando integraba el grupo de música latinoamericana de Coronel llamado ‘Semilla’.

Amigos y amigas, ha llegado el momento de invitarles a la Gira Acústica México 2025, donde presentaremos nuestro #MTVUnpluggedLosBunkers

Su gran expectativa por esta serie de conciertos en vivo no lo aleja de su rol como profesor y, en esa misma línea, el ahora ‘integrante’ de Los Bunkers entrega una reflexión sobre educación musical, apuntando a la falta de conciencia generalizada sobre los aportes de la música en el desarrollo de las personas.

“Ya sabemos que la música es una puerta al mundo para los estudiantes. Por ejemplo, ¿cuántos niños o niñas aprendieron inglés al escuchar canciones en inglés? La música sirve para comprender la historia, la poesía y el lenguaje”, complementó el músico.

Al mismo tiempo, Madinagoitia no sólo hizo un llamado de atención e invitó “a poner ojo en la música que estamos escuchando, sin desmerecer a otros artistas”, sino también a las autoridades a volver a la antigua tradición chilena, la que contrasta con la actual, donde acusa que no hay infraestructura adecuada para enseñar música.

“La tradición musical chilena debe mantenerse, ya que este país fue uno de los grandes en cuantos a educación musical en los 50′ y 60′, como también en muchas otras áreas. En Chile, se cantó mucho y se tocó mucha música, y eso fue cambiando en el tiempo, sobre todo considerando que la dictadura fue un hoyo negro en ese aspecto”, cerró.