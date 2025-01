Actualmente la multinacional FeDex, dedicada al traslado y envío de productos, es una de las compañías más reputadas en el mundo. Sin ir más lejos, su valoración de mercado llega a los 65,99 mil millones de dólares.

Su marca hoy en día es sinónimo de éxito y eficiencia, pero pocos saben que, en el pasado, estuvo a una noche de haber quebrado por completo.

Los inicios de FedEx no fueron sencillos. Su fundador es Frederick W. Smith, hombre que venía de una familia de clase alta en Memphis.

Fue en los 60 cuando tuvo la idea de crear una compañía de envío y entrega de paquetes por aviones y camiones grandes. Sin embargo, tanto su familia como los académicos de su universidad, Yale, no le vieron mayor futuro a esto.

Fue así como en 1971, tras recibir una herencia de cuatro millones de dólares, fundó la Federal Express Corp.

De acuerdo a BBC, en un inicio obtuvo 14 aviones pequeños y 10 camionetas. Pronto consiguió que un grupo inversor le prestara 80 millones de dólares.

Si bien el inicio fue bueno, operando en 25 ciudades de Estados Unidos, hacia 1974 el negocio entró en crisis, a raíz del encarecimiento del petróleo por la guerra del Yom Kipur.

Llegó a tener pérdidas por un millón de dólares mensuales, situación que llevó a FedEx a estar muy cerca de la ruina. A eso se sumaba que ya nadie quería invertir en ella.

Eso llevó a Smith a tener una decisión controvertida: tomó los últimos 5.000 dólares que tenía la compañía y viajó a Las Vegas para apostar en sus casinos.

Lo cierto es que esto dio resultados, ya que el empresario obtuvo un total de 27.000 dólares de ganancias para mantener la compañía a flote por dos semanas más.

In 1973, FedEx had $5,000 in the bank and a $24,000 fuel bill.

Founder Fred Smith couldn’t get a loan fast enough.

He took $5,000 to Vegas and won $27,000 playing blackjack, buying time to raise more money.

Today, FedEx generates more revenue than casinos on the Vegas strip. pic.twitter.com/r1wILIjj1F

— Jon Erlichman (@JonErlichman) July 11, 2023