En la televisión, Allison Mack, que encarnó durante diez años a la mejor amiga de Clark Kent, proyectaba una imagen de dulzura.

En la vida real, la intérprete de Chloe Sullivan, escondía un secreto.

Aunque, en paralelo, su carrera prometía seguir creciendo, después de finalizar la serie “Smallville”, la actriz pasó a un segundo plano, lejos de Hollywood.

Más tarde, se supo que bajo la apariencia de clases de autoayuda, Mack ayudó al “gurú” Keith Raniere, a reclutar jóvenes para pertenecer al grupo NXIVM (se pronuncia “nexium”).

El propósito de Mack, era la extorsión de mujeres para someterlas su voluntad y forzarlas a tener relaciones sexuales con Raniere.

Allison Mack: la actriz que perteneció a una secta sexual

Allison Mack, que nació en Alemania en 1982, es hija de un cantante de ópera. Dos años después, junto a su familia, se mudaron a Estados Unidos para iniciar una nueva vida.

Durante su infancia, destacó en castings y obras de teatro, ya que su mayor sueño era actuar. Un anhelo que logró a los 18 años, al ser elegida para la serie que relataría la adolescencia de Superman, “Smallville”, en la ficción interpretó a Chloe Sullivan.

Aún más, la actriz mantuvo su rol durante diez años, lo cual la convirtió en un objetivo para el líder de NXIVM.

Durante el juicio que condenó a 120 años de cárcel a Keith, por el delito de tráfico sexual, asociación ilícita, extorsión, trabajo forzoso, entre otros, la actriz mencionó que “me uní a NXIVM originalmente para encontrar un propósito”, dijo llorando, durante una audiencia en la corte federal en Brooklyn.

“Estaba perdida y quería encontrar algún lugar, alguna comunidad en la que me sintiera más cómoda”, admitió la intérprete.

A pesar de que los miembros de NXIVM, trabajaban “para construir un mundo mejor”, su líder, Keith Raniere creó un sistema de “esclavitud” moderno dentro del grupo.

Es que para sus cercanos, lo hecho por la actriz, conmocionó a su círculo, puesto que durante su vida no dio muestras de tener un carácter “retorcido”. “Era una chica genial que parecía ser feliz, muy madura para su edad y muy responsable”, dijo Diane Hardin, quien fue su mánager, reveló a The New York Times.

No obstante, Mack llevaba a las “esclavas” de la secta, situada en Albany, la capital del estado de Nueva York, para hacer el “ingreso” a la secta.

El testimonio que sepultó a Allison Mack

En medio del juicio, que terminó con Mack en la prisión de Dublin, una ciudad cercana a San Francisco, surgió el testimonio de una actriz californiana que acusó a Allison de reclutarla para la secta.

Muy pronto, “Nicole” como fue conocida la mujer, detalló cómo Mack la invitó primero a tomar clases de superación personal.

Luego, la joven fue integrada a la organización como una “esclava”. Pero para hacerlo, tuvo que proporcionar “garantías”, incluido un video sexual.

Entre otras exigencias, las integrantes eran grabadas, mientras confesaban secretos familiares, para una vez que insinuarán un abandono de NXIVM, fueran extorsionadas, según citó Infobae.

De este modo, Nicole afirmó que Mack coordinó encuentros sexuales abusivos con Raniere.

Cabe mencionar, que el juicio del caso NXIVM se centró en un subgrupo de la secta para mujeres llamado DOS, en el que algunas integrantes llegaron a ser marcadas con las iniciales del líder en una ceremonia en las que se les cauterizaba la piel sin anestesia en una zona cercana al pubis.

Además, las víctimas eran inmovilizadas por otras mujeres, detalló la víctima.

¿Culpable o inocente?

En perspectiva, al inicio de la carrera de Mack, la actriz no dio señales de anormalidad. Incluso sus colegas afirman que era una joven “graciocísima y dispuesta a todo”, dijo la actriz Christine Lakin, que trabajó en la serie “Paso a Paso” y conoció a la artista cuando se mudó a North Hollywood.

Aunque para Lakin y otros conocidos, le relataron a The New York Times que la intérprete de Chloe era bastante “ingenua”.

“Lo único que se me ocurre es que estaba tan desesperada por tener una conexión con algo que no veía la razón”, afirmó Lakin. “La persona que conocía en ese entonces era muy curiosa sobre el mundo y sobre las relaciones. Creo que estaba buscando algo que sentía, que le faltaba”.

Era precisamente esa búsqueda que la atrajo a Raniere, cuando su compañera de la serie, Kristin Kreuk, la invitó a una charla en 2006, sostiene el citado medio.

Pero, ¿por qué la actriz cayó en la manipulación de NXIVM? las versiones concuerdan que Mack era una mujer con una “voracidad” por aprender de diversas experiencias.

A la vez que Allison asistía con frecuencia a las reuniones de NXIVM, la actriz cambió completamente su personalidad, distanciándose de sus amistades.

Tras ello, una fuente anónima reveló al NYT que “una de las cosas más insidiosas que hace la secta es que te rompe, te desmorona para que solo te enfoques en tus imperfecciones”, dijo esa mujer, que huyó de NXIVM en 2013.

Años más tarde, Mack obligaba a las asistentes de la secta, a tomar clases adicionales a mayor precio y a traer a otras personas para “ascender” dentro de los rangos internos de la organización. “Somos mujeres que se reúnen y se comprometen de tiempo completo, la una con la otra”, decía con convicción Allison Mack.

El perdón de Allison Mack

En julio de 2023, Allison Mack cumplió una pena de cárcel de tres años, luego de ser la “número 2” de la organización fundada por Raniere.

En ese sentido, tras cooperar y entregar las pruebas de los múltiples abusos que sufrieron las integrantes de la secta, la posible condena de 15 años para Mack fue acortada a 3. “Fue jefa y esclava al mismo tiempo. Se hace complicado fijar sentencia a alguien que es, simultáneamente, cómplice y víctima. Es necesario el castigo, pero también contemplar que ella fue manipulada y se sentía prisionera”, dijo el magistrado en aquella oportunidad.

En una carta dirigida al tribunal, Mack escribió su petición de perdón: “Lo siento por aquellos de ustedes que traje a NXIVM. Lamento haberlos expuesto a los planes nefastos y emocionalmente abusivos de un hombre retorcido. Lamento haberlos alentado a usar sus recursos para participar en algo que, en última instancia, fue tan feo”.

En la actualidad, con la imposibilidad de ejercer su profesión, Mack no ha vuelto a subir publicaciones en sus redes sociales, contrario a lo que hacía su personaje de Smallville, que aprovechaba de plasmar sus vivencias en internet.

“Pasó de ser una amiga increíble y maravillosa a alguien con el cerebro lavado y no sabía cómo recuperarla”, dijo Frank Martorana, un examigo de la actriz al The New York Times.