El británico John Alfred Tinniswood, reconocido como el hombre más longevo del mundo, falleció el lunes a los 112 años en una residencia de ancianos en Southport, Inglaterra.

Tinniswood nació el 26 de agosto de 1912 en Liverpool. En 2020 fue reconocido como el hombre más anciano del Reino Unido y, en abril de este año, el Libro Guinness de los Récords lo declaró como el hombre más longevo del mundo tras la muerte del venezolano Juan Vicente Pérez, quien tenía 114 años.

“En su último día estuvo rodeado de música y de amor”, expresó su familia en un comunicado publicado este martes. En el mensaje, agradecieron al equipo de la residencia Hollis Care Home y a quienes lo cuidaron durante sus últimos años.

Tinniswood, conocido por su gratitud, siempre se esforzaba en dar las gracias.

La familia destacó su carácter al describirlo como “inteligente, decidido, valiente, tranquilo ante cualquier crisis, talentoso para las matemáticas y un gran conversador”. Además, era un apasionado seguidor del Liverpool F.C.

John Alfred Tinniswood, the world's oldest man, passed away peacefully at the age of 112 on Monday at the Hollies Rest care home in Southport.

Born on 26 August 1912, the same year the Titanic sank, he was recognized as the UK's oldest man in 2020 and the world's oldest man in… pic.twitter.com/F5zihG6vz3

