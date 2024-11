Hay muchas películas basadas en “hechos reales” que cautivaron al público por presentar historias de amistad, pero si hay una que se mantiene como la gran favorita de los últimos años, es la cinta francesa “Amigos Intocables”.

Estrenada en 2011, el éxito de la película sucedió por el inigualable carisma que desprenden los actores François Cluzet y Omar Sy, quienes dieron vida a Philippe Pozzo di Borgo y Abdel Sellou (Driss, en la cinta), respectivamente.

Desde entonces, la historia entre el aristocrático y su fiel cuidador, tuvo varias adaptaciones cinematográficas en Estados Unidos y Argentina, mostrando la relación de esta improbable amistad.

De hecho, el filme recibió cuarenta nominaciones a premios nacionales e internacionales, obteniendo los mayores galardones del cine europeo, como el César de 2012 a la mejor película francesa y el Goya español de 2013 a la mejor película europea.

Aunque su logro más reconocido, es contar una historia real, desde el humor, lo que la mantiene vigente a 14 años de su estreno.

El verdadero Philippe Pozzo di Borgo

El empresario Philippe Pozzo di Borgo, que inspiró la famosa película francesa, tuvo prácticamente resuelta su vida desde que nació.

Nacido en 1951, era descendiente de una familia noble corsa, que recibió sus títulos honoríficos directamente del zar Nicolás I de Rusia y Fernando II de Aragón.

Sumado a esto, Philippe era un hombre dedicado a sus estudios, obteniendo importantes grados académicos a lo largo de su vida, como un máster en Historia, Economía, Ciencias Políticas y Finanzas.

Era en pocas palabras, una persona atípica, versado y culto, aunque con una vena dedicada al comercio de champagne, siendo gerente de Moët & Chandon y luego director de Champagne Pommery.

A jamais dans nos cœurs … 🤲🏿💔 https://t.co/2ekhV6u8gv — Omar Sy (@OmarSy) June 2, 2023

Y como una manera de manejar la presión constante de los negocios, en su tiempo libre, hacía deportes extremos para descansar de sus obligaciones.

Así que el 23 de junio de 1993, el empresario practicaba parapente, en el Puerto de Les Saisies es una estación de esquí en los Alpes Franceses, pero debido a un mal movimiento, terminó en una caída que lo dejó tetrapléjico.

Sobre el accidente que le cambió la vida, Pozzo di Borgo, expresó en una entrevista al medio La Vanguardia, que las secuelas lo dejaron sin movilidad en sus extremidades. “Sólo puedo mover la cabeza, el cuerpo no me funciona y tengo dolores fantasmas permanentes”, comentó al diario español.

Sin embargo, a la difícil situación médica, Philippe tuvo que lidiar con la salud de su esposa Béatrice, que padecía de cáncer de médula ósea.

Nace la amistad: La llegada del cuidador personal

Philippe se casó con su novia de la universidad, Béatrice, a los 22 años, siendo ella su apoyo emocional, luego del accidente que lo mantuvo en silla de ruedas. No obstante, a los pocos años de casados, la esposa sufrió de un raro cáncer.

Tras 20 años juntos, la pareja necesitaba un cuidador personal para Philippe, que tenía que ser auxiliado, mientras Béatrice se recuperaba, entonces el elegido para esa tarea fue Abdel Sellou, un inmigrante argelino con antecedentes penales.

En la misma conversación con La Vanguardia, el acaudalado francés confesó que Sellou era el mejor candidato para el puesto. “Como empresario he contratado a cientos de personas y jamás he mirado un currículum. Miro a la persona y olvido las etiquetas. Sellou era rápido, fuerte e inteligente”, detalló al citado medio.

Sellou que llegó a Francia cuando tenía cuatro años, vivió una dura infancia en París, ciudad donde tuvo que aprender a “sobrevivir”, explicó en su libro autobiográfico “Una amistad improbable”, según recogió el medio ABC.

Vivió del hurto a turistas, lo que ocasionó que fuera detenido por reincidir. De su paso por la cárcel, el propio Sellou afirmó en sus memorias que su existencia, a los 23 años, era parecido a un “animal salvaje” porque no era consciente de sus acciones.

Por otra parte, Philippe recuerda cuando vio por primera vez a Sellou. “Él era franco, directo. No quería el trabajo, quería la firma conforme se había presentado. Hizo lo posible para no ser contratado. Le propuse hacer una prueba”, reconoció a La Vanguardia.

A partir de ahí y tras la muerte de Béatrice, Sellou vivió diez años con el empresario, tiempo que le ayudó a criar a sus hijos adolescentes y se transformó en su mejor amigo.

“Me devolvió las ganas de vivir”

Si hay una manera de representar la profunda amistad que sostuvieron estos “amigos intocables”, es lo dicho por Phillipe sobre el impacto positivo que gatilló su amistad con el argelino, al que señaló como el hombre que “me devolvió las ganas de vivir”.

Bajo este contexto, el francés sostuvo públicamente que la amistad con su asistente lo marcó profundamente, en especial, después de la muerte de su esposa. “Él no sentía lástima por mí. Era irreverente, descarado y tenía un sentido del humor escandaloso. De repente descubrí que estaba disfrutando de la vida otra vez, sintiendo que no sabía qué vendría después”, afirmó Philippe a The Telegraph en 2012.

A pesar de la distancia social y el privilegio de ser hijo de un duque, la afinidad con el africano pudo mucho más. Incluso en la película, es retratado la “dulce locura” que según Philippe, caracterizaba a Abdel. “Éste es el tipo que necesitaba. No me importa un carajo que haya salido de la cárcel. Lo necesitaba. Y después se convirtió en un amigo”, expresó al diario inglés.

Una amistad a toda prueba

Es más, la cinta dirigida por los realizadores Olivier Nakache y Éric Toledano, recoge una escena sacada de la vida real, cuando Driss (Omar Sy) maneja a alta velocidad un Rolls-Royce, momento en que son atrapados por la policía y Philippe (François Cluzet) finje una convulsión.

Son estas experiencias con su cuidador, que Philippe plasmó en su libro “Le second souffle” (“Un segundo aliento”), una novedad literaria que hizo que en 2002, los amigos fueran entrevistados por la periodista Mireille Dumas, que terminó haciendo un documental sobre sus vidas.

Basándose en este trabajo y en la autobiografía del propio Pozzo di Borgo, los directores Olivier Nakache y Éric Toledano filmaron “Amigos Intocables”, que llevó a más de 20 millones de personas a los cines franceses.

La Muerte de Phillipe

Después de estar diez años juntos, Philippe Pozzo di Borgo volvió a casarse con Khadija, una joven marroquí, madre de dos hijas. De esta manera, el empresario tuvo una segunda oportunidad en la vida, hasta su muerte ocurrida en junio de 2023. Tenía 73 años.

Mientras tanto, Abdel Sellou participó en el reality Secret Story en el 2014. Actualmente, el excuidador vive en Argelia, donde dirige una empresa de distribución de carne de pollo.

Finalmente, sobre la película, tanto la crítica y el público han transformado la historia de amistad en una de las más queridas, un sentimiento que compartió Omar Sy, al momento de trabajar en el film.

“Podía intuir que estaba embarcado en algo extraordinario, pero en su momento no era capaz de describirlo. No sé cómo ha logrado conectar tanto con la gente porque no estoy a ese lado de la pantalla, pero me impliqué al 200 por cien en el proyecto porque su historia me emocionó profundamente”, declaró Sy a los medios.