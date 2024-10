Mia Schem, la joven con ascendencia chilena secuestrada por Hamás durante más de 50 días en 2023, reveló en una entrevista al fotógrafo Ziv Koren parte de los horrores sufridos durante su cautiverio, siendo una de las más de 200 personas secuestradas durante el festival "Tribe of Nova" cerca de la Franja de Gaza. Mia, nieta del chileno Zeev Scharf, vivió momentos traumáticos como un disparo durante la captura, heridas y maltrato físico. En un adelanto de la entrevista, compartido por la Embajada de Israel, relató cómo fue obligada a vivir en condiciones deplorables y humillantes, sin poder ponerse un tampón y siendo constantemente amenazada y maltratada. A pesar de no haber sido violada, su experiencia en manos de Hamás la sumió en un estado de shock y trauma. Mia describió su vivencia como una experiencia similar al Holocausto, denunciando la crueldad de sus captores y la desesperación que vivió en ese hogar familiar.

Mia Schem, la joven israelí de abuelo chileno, que pasó más de 50 días secuestrada por Hamás en 2023 mientras participaba del festival “Tribe of Nova”, cerca de la Franja de Gaza, relató a un año de su captura parte de los tormentos que vivió durante su secuestro.

Se trata de una entrevista que dio al fotógrafo Ziv Koren, quien fue el primero en fotografiarla tras su liberación.

Mia es parte de los más de 200 israelíes secuestrados durante el festival el 7 de octubre por parte de Hamás, que mató a más de 1.200 personas durante el asalto.

Su caso repercutió en todo el mundo y hace poco llegó a ser portada de la revista Time. Mia es nieta del chileno Zeev Scharf, quien junto a su familia buscó desesperadamente a la joven, hasta que Hamás publicó un video donde la tatuadora aparecía viva, sin embargo, su rostro reflejaba angustia y dolor.

Ahora, en una íntima entrevista para un episodio de Connected: Life in War, que se emitirá el domingo, repasó nuevamente algunos de los momentos más terribles que vivió, señala el The Jerusalem Post.

Mia Schem y relato de su cautiverio

Parte del adelanto de la entrevista fue compartido por diversas organizaciones, como por ejemplo la Embajada de Israel.

@israelinchile Mia Schem fue secuestrada por Hamás después de ser herida en su brazo. Tras desmayarse en el baño por el dolor,su captor le recordaba todo el tiempo que la había visto desnuda. Y durantes el tiempo que estuvo secuestrada no le llegó el período. Y ya no sabía qué pensar. ♬ sonido original – Embajada de Israel en Chile

En el video, Mia comienza diciendo “simplemente me amarraron el brazo (…) me amarraron el brazo a un plástico, me lo amarraron fuerte, y lo tenía así, pegado, por tres días”. Esto por un disparo que recibió durante la captura.

Luego, señala que “llegué a la casa de mi secuestrador, con mi brazo así y estaba en el último día de mi periodo”.

Mia Schem añade que la esposa de su secuestrador le tenía que sostener el brazo para que ella pudiera caminar. En ese momento, la mujer de su captor la acompañó al baño.

“Y yo nunca podré olvidar esto, y con un brazo así y llorando. Mis lágrimas simplemente fluían”, dijo en la entrevista mientras con la mano mostraba cómo sus lágrimas corrían por su rostro.

Durante la parte más fuerte del adelanto, señaló que “y yo intenté ponerme un tampón, pero no pude. Y yo lloraba y no podía. Él (terrorista) estaba fuera golpeando la puerta y su esposa me gritaba (…) de tanto dolor yo simplemente recuerdo que me desmayé, sin ropa interior, sin pantalones”.

“Él (terrorista) todo el tiempo me recordaba que me vio sin ropa interior”, relató Mia, quien agregó que durante su tiempo en cautiverio estuvo en estado de shock y trauma.

Según indicó a medios israelíes durante enero de este año, señala el New York Post, ella piensa que su captor no la violó por solo una razón. “Su esposa estaba fuera de la habitación con los niños. Esa fue la única razón por la que no me violó”, indicó.

Pasé por el Holocausto

En diciembre de 2023, poco después de su liberación, la joven tatuadora dio una entrevista a Canal 13 de Israel, donde dijo que “pasé por el Holocausto”.

“Es importante para mí que entiendan que pasé por el Holocausto y que todos los que están allí son terroristas”, dijo en el programa. En el noticiero, también señaló que se preguntaba porque estaba secuestrada en un hogar familiar, donde incluso había niños.

Mia añadió a la televisión israelí que la dejaron morir de hambre y que fue acosada constantemente por la familia del captor.

Pese a que la esposa de su secuestrador habría sido la razón por la que él no la violó, la mujer “era tan cruel, tenía unos ojos tan crueles”.