Israel atacó el Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Gaza dejando al menos 4 muertos y más de 50 heridos, entre ellos Shaaban al Dalou, un joven de 19 años que murió calcinado. Estados Unidos cuestionó las acciones israelíes mientras que The New York Times reveló que Shaaban, un estudiante de Ingeniería Informática con deseos de ser médico, había montado un refugio familiar en los estacionamientos del lugar.

Fue el lunes 14 de octubre cuando Israel llevó a cabo un ataque contra el Hospital de los Mártires de Al Aqsa, en Gaza, el cual dejó al menos 4 muertos y más de 50 heridos.

Una de las víctimas fue un joven de 19 años llamado Shaaban al Dalou, quien murió calcinado por las llamas en el lugar. Su deceso fue grabado y expuesto en todo el mundo.

Tal fue la magnitud de ese ataque que Estados Unidos, principal aliado, cuestionó las motivaciones de Israel.

Recientemente, The New York Times reveló parte de la historia de Al Dalou, estudiante de Ingeniería Informática, aunque su anhelo era ser médico, que había montado un refugio junto a su familia en los estacionamientos del lugar siniestrado.

En aquel bombardeo, también murieron su madre y hermano menor. Su padre, Ahmed al Dalou, sólo alcanzó a salvar a sus hijas más pequeñas.

Shaaban tenía complicaciones de salud a causa de la desnutrición y las heridas, por estar expuesto a los enfrentamientos.

Su tía Karbahan al Dalou sostuvo: “Su plan era salir y luego encontrar la manera de sacar a sus hermanas, sus hermanos y sus padres”.

La historia de Shaaban al Dalou

Debido a esto, el joven tenía contacto con varias organizaciones humanitarias en el mundo, e incluso había logrado abrir una página de recaudación en Gofundme.

“Nunca he sentido nada más aterrador que la idea de que los muertos estén ausentes. La mente humana, con todas sus neuronas y toda su capacidad de absorber y crear, está indefensa ante esta ausencia”, había indicado en un posteo.

El muchacho había logrado juntar 20.000 dólares, pero no pudo llevar a cabo la evacuación, ya que el paso Rafah hacia Egipto estaba cerrado. Intentó que se le evacuara por motivos de salud, pero aquello tampoco funcionó.

De acuerdo a su primo, estas situaciones hicieron que en el último tiempo sus esperanzas de esfumaran.

“Cada vez más, me decía que quería ser martirizado, que quería estar con sus amigos martirizados, con su abuelo y su abuela en el cielo”, expuso.

Su padre, Ahmed al Dalou, es la persona más afectada por la situación. Perdió a tres integrantes de su familia y quedó sin refugio.

“Le dije a Shaaban que nunca me había sentido tan destrozado como me siento ahora. Nunca me he sentido tan derrotado como me siento ahora”, señaló al citado medio.

Hay que señalar que, días atrás, Israel confirmó la muerte de Yahya Sinwar, sindicado por ese país como principal líder de Hamás y ‘cerebro’ de los atentados ocurridos en julio de 2023.