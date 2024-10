Medios internacionales revelaron el dramático caso de una joven israelí llamada Shirel Golan, quien fue sobreviviente de los atentados perpetrados por Hamás en aquel país, en octubre de 2023.

De acuerdo a lo expuesto por Times of Israel, la muchacha se quitó la vida en su departamento en la ciudad de Porat.

Su familia expuso que la aludida vivió por 11 meses con estrés postraumático, disociación y retraimiento social.

Aquel 7 de octubre, Golan se encontraba en el festival Supernova, en el cual los asistentes fueron atacados por milicias de Hamás.

La mujer junto a sus acompañantes, en un inicio, intentaron escapar en automovil. No obstante, en un punto debieron estacionarse en la carretera.

Tras aquello, pasaron al menos tres horas escondidas detrás de arbustos en la zona, evitando la muerte, violación o un posible secuestro. Finalmente, fueron rescatadas por policías.

Shirel Golan

