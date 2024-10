Medios en Estados Unidos confirmaron la muerte de Ethel Kennedy, activista de derechos humanos y viuda del senador Robert F. Kennedy.

La también socialité estadounidense había sufrido un derrame cerebral la semana pasada.

La noticia fue confirmada por Joe Kennedy III: “Junto con una vida de trabajo dedicada a la justicia social y los derechos humanos, nuestra madre deja atrás nueve hijos, 34 nietos y 24 bisnietos, junto con numerosos sobrinos y sobrinas, todos los cuales la aman profundamente”.

Previamente, la familia había destacado que era “una mujer fuerte que ha llevado una vida extraordinariamente plena. Estamos aquí para cuidarla… Por favor, manténgala en sus pensamientos y oraciones”.

Kennedy pasó el verano disfrutando del tiempo con su numerosa familia, dijo su nieto, que pidió privacidad en este momento.

It is with our hearts full of love that we announce the passing of our mother, Ethel Kennedy. Please keep our mother in your hearts and prayers. pic.twitter.com/bdIQFsC0CS

— Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) October 10, 2024