Las memorias póstumas de Lisa Marie Presley revelaron detalles de su matrimonio con Michael Jackson, confesando que el cantante le propuso matrimonio y declaró ser virgen a los 35 años. Presley mencionó que Jackson había tenido relaciones no físicas con otras celebridades, como Tatum O\'Neal y Brooke Shields, y que Madonna había intentado seducirlo sin éxito. Tras casarse en 1994, Presley se sintió presionada por no cometer errores en su relación con Jackson. Ambos fallecieron, Jackson en 2009 a los 50 años por un paro cardíaco, y Presley en enero de 2023 a los 54 años por complicaciones de una cirugía bariátrica realizada años antes, según informa People.

El pasado martes fueron lanzadas al mercado las memorias póstumas de Lisa Marie Presley, donde habla de variados aspectos de su vida.

De acuerdo a la revista People, uno de estos tiene relación directa a su bullado matrimonio con Michael Jackson, el cual se extendió por poco más de 2 años.

En su libro, llamado From Here to the Great Unknown, Presley sostuvo que terminó su primer matrimonio con Danny Keough, luego que el cantante se le declarara.

“Michael dijo: No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que seas la madre de mis hijos”, escribe Presley.

“No dije nada de inmediato, pero si lo hice después: ‘Me siento muy halagada, ni siquiera puedo hablar’. Para entonces, sentí que también estaba enamorada de él”, señala en el libro.

Ambos se casaron el 26 de mayo de 1994. Según confesó la mujer, tras eso el ‘Rey del Pop’ le confesó que “era virgen a sus 35 años”.

“Creo que había besado a (la actriz) Tatum O’Neal y había tenido una relación con (la también actriz) Brooke Shields, que no había sido física, aparte de un beso”, indicó.

“Dijo que Madonna también había intentado acostarse con él una vez, pero no pasó nada. Yo estaba aterrorizada porque no quería dar un paso en falso”, añadió.

Hay que señalar que Michael Jackson murió de un paro cardíaco en 2009, a la edad de 50 años.

Presley falleció en enero de 2023 a los 54 años, por una obstrucción del intestino delgado, una complicación a largo plazo de una cirugía bariátrica a la que se sometió varios años antes, recuerda People.