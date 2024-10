Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, confesó que mantuvo el cuerpo de su hijo Benjamin en su hogar durante dos meses después de su fallecimiento en 2020, según su libro de memorias "From Here to the Great Unknown". Presley relata en su biografía póstuma la angustia de despedirse de su hijo, quien se suicidó, sin saber si enterrarlo en Hawái o en Graceland, la mansión de su padre. La cantante mantuvo el cuarto con el cuerpo de Benjamin a temperatura controlada y se tatuó en homenaje a él, por lo que pidió a un tatuador ver el cuerpo del joven. Tras replicar uno de los tatuajes de su hijo, la familia decidió enterrarlo en Graceland, donde también reposa Lisa Marie. Benjamin Keough, nieto de Elvis, falleció a los 27 años en California por un disparo autoinfligido, tras luchar contra adicciones y depresión.