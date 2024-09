Cerca de un año duró la investigación por la muerte de Barry Griffiths en Reino Unido. En julio de 2023, el hombre había sido hallado sin vida en su casa, en la ciudad de Powys (Gales).

La situación desconcertó a la policía, ya que había manchas de sangre por casi toda la casa de Griffiths, producto de que había sufrido un apuñalamiento.

Sin embargo, los estudios posteriores determinaron que no había existido intervención de terceros en el hecho, descartándose un asesinato.

De acuerdo a lo expuesto por Mirror, luego de un largo tiempo, las autoridades indicaron que el suceso se debía, indirectamente, a dos hamburguesas.

Esto debido a que, luego de varios peritajes, se comprobó que el hombre había tomado un cuchillo para separar dos embutidos que estaban congelados.

In July 2023, 57-year-old Barry Griffiths tragically died after accidentally stabbing himself in the stomach while trying to separate two frozen burger patties.

He lay undiscovered for several days in his home in Wales before being found by police during a welfare check.… pic.twitter.com/04AHOx60FI

— Morbid Knowledge (@Morbidful) September 19, 2024