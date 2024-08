En una reciente entrevista, el campeón mundial de cartas Pokémon, Fernando Cifuentes, contó la particular historia familiar que lo liga hace años con el juego.

Hace exactamente una semana, el iquiqueño de 17 años se transformó en el nuevo campeón mundial de la disciplina de cartas Pokémon en Hawaii.

El torneo, se trató de un duelo entre dos personas con las cartas coleccionables basado en la franquicia Pokémon, la que incluye tanto series animadas como videojuegos.

Tras su triunfo, el iquiqueño fue felicitado por fanáticos tanto de Chile, como de Latinoamérica, pero también de sus compañeros de colegio, quienes realizaron filas para obtener su firma.

Sumado a ello, ganó una millonaria cifra de 50 mil dólares; 45 millones de pesos; un trofeo y una carta especial que lo consagran como campeón del mundo.

En una entrevista para “La Arenga del Abuelo”, el joven contó como nació el fanatismo por el juego de cartas, lo cual sería toda una tradición familiar.

Fernando contó que su padre y su hermano jugaban antes de que él supiera de que se trataban las famosas cartas. De hecho, ambos también participaron del certamen en Hawaii.

“Mi papá y mi hermano jugaban cartas Pokemón desde mucho antes que yo supiera lo que era una carta. Yo a los 7 años comencé a jugar y ahí empecé a competir”, relata.

“Crecí jugando torneos en Iquique y de a poco nos fuimos volviendo más buenos. Con mi papá y mi hermano ganábamos torneos y empezábamos a viajar a distintos lugares“, agrega.

“Tuvimos muy buenos resultados este año y nos permitió clasificar a los tres al mundial. Entrenábamos y nos potenciábamos. Yo tengo 17 años, mi hermano 23 y mi papá 54”, cuenta.

En cuanto a su sentir luego de ganar a chilenos, polacos, estadounidenses, australianos y finalmente a su rival Japonés en la competencia, Fernando relata sentir una sensación increíble.

“Cuando gané no sabía qué hacer, miraba para todos lados. Me salió todo lo que preparé y estudié, también tuve suerte y supe aprovechar los momentos. Fue increíble”, expresó.

Congratulations to Fernando Cifuentes for becoming your #PokemonTCG Masters Division World Champion! #PokemonWorlds pic.twitter.com/4mXgnNlsG7

— Pokémon TCG (@PokemonTCG) August 19, 2024