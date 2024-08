La diputada Karol Cariola (PC) utilizó su cuenta de Instagram para hacer un importante anuncio personal: está embarazada por primera vez. La noticia causó gran revuelo en redes sociales, acumulando más de 6988 “Me gusta” y una gran cantidad de comentarios de felicitaciones.

“Hoy quiero compartir con ustedes una noticia que junto a Tomás -de Rementería- nos tiene muy felices. Estoy embarazada ❤️“, expresó Cariola en su publicación, donde además detalló cómo ha vivido estos primeros meses de gestación.

“Han sido casi 3 meses de bastantes síntomas, de cambios en mi cuerpo y sensaciones nuevas. Por supuesto, es una decisión consciente“, agregó.

“Seré madre por primera vez”

La Diputada también habló sobre los sentimientos encontrados que ha experimentado al enfrentar este nuevo desafío en su vida.

“Seré madre por primera vez. No voy a negarles que me siento diferente y que es uno de los desafíos más grandes a los que me he enfrentado en mi vida“, admitió Cariola, quien también mencionó que con el apoyo de su pareja, Tomás, y el de los hermanitos del bebé, espera vivir este proceso de manera plena.

Cariola concluyó su mensaje agradeciendo a sus seguidores por compartir esta etapa de su vida. “Les agradezco y me alegra hacerles parte de esta noticia que nos tiene entusiasmados y muy felices”, subrayó la diputada en su emotiva publicación.

La noticia del embarazo de Karol Cariola coincide con la reciente confirmación de que la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también está esperando un hijo.

Vallejo, quien igualmente es militante del Partido Comunista, anunció a principios de agosto que espera su segundo hijo, junto a su esposo, el músico Abel Zicavo.