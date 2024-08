Medios internacionales dieron a conocer el caso de una mujer estadounidense llamada Lalita Kayi Kumar, quien fue hallada encadenada a un árbol en un bosque de la India.

De acuerdo a La Vanguardia, Lalita fue encontrada en condiciones extremas de desnutrición y falta de agua. Habría soportado 40 días en el lugar.

Los reportes indican que un hombre caminaba por el bosque de Maharashtra cuando escuchó por casualidad los gritos de la persona.

Tras divisarla llamó a los servicios de urgencia, los cuales se apostaron en aquella zona al cabo de unas horas.

Allí pudo confirmarse que la víctima estaba con sus “facultades mentales alteradas”, aunque podía mantener la comunicación.

An elderly woman from the United States was found chained to a tree in a forest in Maharashtra's Sindhudurg district on Saturday.

According to the police, the woman, identified as Lalita Kayi Kumar S, lives in Tamil Nadu and is originally from the US. Police suspect that the… pic.twitter.com/X3i7PqCvUV

— IndiaToday (@IndiaToday) July 29, 2024