En la madrugada del sábado, un bombardeo israelí en el campamento de Nuseirat, en el centro del territorio palestino, cobró la vida de más de 24 personas, según los servicios de rescate. Entre las víctimas se encontraba Ola Adnan Harb al Kurd, una mujer embarazada de nueve meses, quien sufrió graves heridas.

Según un funcionario del hospital Al Awda, Kurd llegó al hospital en estado crítico. El cirujano Akram Hussein declaró que la mujer estaba “casi muerta” al arribar al centro médico. A pesar de los esfuerzos médicos, no pudieron salvarla, pero durante una ecografía, detectaron los latidos del corazón de su bebé.

Ante esta situación, los médicos realizaron una cesárea de urgencia para salvar al feto. El recién nacido se encontraba en estado crítico, pero tras recibir oxígeno y atención médica, se estabilizó.

Raed al Saudi, jefe del departamento de obstetricia y ginecología del hospital, informó que el bebé fue trasladado en una incubadora al hospital Al Aqsa de Deir el Balah, también en el centro de la Franja.

#FPWorld: A medical team at Al-Awda Hospital delivered a live baby from Ola Adnan Harb al-Kurd, a 25-year-old Palestinian woman who was killed in an airstrike on her home in Nuseirat.

