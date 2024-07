La familia de la periodista Maily Chamorro señaló en una reciente entrevista sus sospechas de que la desaparición de la mujer de 30 años estaría vinculada a la secta Kehila Mesiánica Gozo y Paz de México. Su hermana Lin Chamorro afirmó que la secta sería la responsable, basándose en el cambio de actitud de Maily antes del suceso. La familia vincula este comportamiento con las restricciones de la secta, como la separación de familiares no afiliados y la desconfianza en la medicina, lo que habría llevado a Maily a abandonar su tratamiento para un cuadro bipolar.

“Esta secta es, yo creo, la principal culpable de todo lo que pasó con Maily”, afirmó su hermana Lin Chamorro en conversación con CHV.

Las razones de su familia para vincular la desaparición con la secta, se debe al cambio de actitud de Maily durante los días anteriores al hecho: “Estaba distante de todos, de la familia, de amigos cercanos. Algo pasaba con Maily que no quería contar”.

Y es que este sería un antecedente revelador de la afiliación de Maily Chamorro con “Gozo y paz”, puesto que tal como recoge “La jornada de oriente” de México, uno de los mandatos es que “quien pertenece a ella únicamente puede convivir con familiares que sean parte de la misma organización religiosa”.

En consecuencia, deben alejarse de quienes no pertenezcan a ella, algo que podría obedecer a la desaparición de Maily Chamorro.

El Periódico de España detalla que otras reglas de la secta liderada por Javier Palacios Celorio, un supuesto médico, consisten en que sus seguidores deben desconfiar de la medicina, otro mandato que habría seguido la periodista de acuerdo a su familia.

“Ella abandonó sus medicamentos para el tratamiento de un cuadro bipolar, siguiendo las indicaciones del pastor”, aseguró su hermana al canal nacional.

Respecto a este punto, el año pasado en España se le quitó la custodia de su hijo de 12 años a una mujer en Tarragona, quien decidió no administrar los medicamentos para la epilepsia al niño.

Sumado a ello, el pequeño tenía “falta de atenciones escolares”. Además, su madre decía que iba a “llevárselo al desierto para concertar un encuentro con su dios”, consigna Diari de Terragona.

No obstante, estas no son las únicas restricciones que impone la secta “Gozo y Paz” a sus seguidores. Con la consigna de que el fin del mundo se acerca, su líder tampoco permite que las mujeres tengan vida social, trabajen, estudiar, ni tener ningún tipo de entretenimiento, además de no poder salir del hogar, pues considera la liberación femenina como satánica.

Por su parte, los hombres están obligados a practicarse la circuncisión, dejarse crecer la barba y usar vestimentas que tengan cintas de colores colgadas de su cintura.

Además, deben realizar periodos de oración que les prohíbe hacer otra actividad que no sea religiosa, detalla el periódico mexicano. Esto debe realizarse entre las 18 horas del viernes a las 18 horas del sábado.

La secta “Gozo y Paz”, que tiene gran presencia en redes sociales, además señala que la homosexualidad es un “trastorno causado por demonios”. Sumado a ello, aseguran que son los padres severos los que causan que un hijo sea gay, al igual que los besos de sus progenitores.

La secta mexicana que la familia de Maily Chamorro vincula a su desaparición sigue una ideología que mezcla el judaísmo y el cristianismo. Junto con ello identifican como su profeta a Yahshua, “el Mesías de Israel y el mundo entero”, escriben en su sitio web.