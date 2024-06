Medios en Estados Unidos informaron sobre la muerte del destacado surfista Tamayo Perry, quien fue atacado por un tiburón en la costa de Ohau.

Perry también era actor, de hecho había tenido apariciones en películas como “Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas” y “Blue Crush”.

De acuerdo a TMZ, fue el pasado domingo cuando las autoridades acudieron al llamado de alerta, indicando que un cuerpo estaba en la costa.

AL llegar hasta el lugar notaron que se trataba del surfista, quien solía practicar aquel deporte en esa zona.

Luego de unas horas Tamayo Perry recibió un homenaje por parte del alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi.

“Fue un ejemplo de valentía, compromiso y profundo sentido del deber, sirviendo a nuestra comunidad con una dedicación inquebrantable”, indicó en un comunicado.

“Sus actos heroicos y sus incansables esfuerzos por garantizar la seguridad de nuestros residentes y visitantes nunca serán olvidados”, añadió.

We are deeply saddened to share that the surf community lost a beloved icon yesterday. A well-known surfer and lifeguard, Tamayo Perry, passed away after injuries from a shark attack that occurred on the East Side of Oahu.

Tamayo was a Pipeline/Teahupo'o specialist, freesurfer,… pic.twitter.com/d4i4Cxjvnl

— World Surf League (@wsl) June 24, 2024