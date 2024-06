Tras confirmarse su triunfo en las elecciones del pasado domingo, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer presidenta de México. De tal manera, la también científica se suma al corto listado de mujeres electas presidentas en Latinoamérica.

“Agradezco también porque, por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras”, declaró Sheinbaum al respecto.

Claudia se sumó así a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien asumió en 2022 como ganadora de las elecciones del año anterior; y a la de Perú, Dina Boluarte, quien llegó a la presidencia también en 2022 pero por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo por un autogolpe.

Mujeres presidentas en Latinoamérica

Quien fue la candidata del oficialismo en México es la primera mujer en ser la mandataria de su país, sin embargo, no es la primera en llegar al poder en América Latina.

Previo a su elección, siete mujeres ya habían adquirido el título de presidentas en Latinoamérica: Violeta Barrios de Chamorro, Mireya Moscoso, Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, Laura Chinchilla, Dilma Rousseff y Xiomara Castro.

Barrios de Chamorro fue la primera mujer en ser elegida presidenta en América Latina. Fue la mandataria de Nicaragua durante el periodo de 1990 a 1997, detalla la BBC.

Perteneció al Partido Unión Nacional de Oposición, y fue directora del diario “La Prensa” desde 1978 a 1990, agrega el mismo medio. Al finalizar su mandato, Violeta se retiró de la política.

Mireya Moscoso se convirtió en la presidenta de Panamá el año 1999, y gobernó hasta el 2004 de la mano del Partido Arnulfista. Fue la esposa de Arnulfo Arias Madrid, quien estuvo al mando del mismo país en tres ocasiones anteriores.

Moscoso construyó su carrera en la política tras la muerte de su marido, transformándose así en la heredera del legado político de Arias, recoge el citado portal. Mireya le ganó en tales elecciones a Martín Torrijos, hijo del exdictador panameño, Omar Torrijo, agrega CNN.

Siguiendo con el listado, Michelle Bachelet llegó al poder en Chile en dos ocasiones junto al Partido Socialista: durante el periodo 2006-2010, y 2014-2018.

La también doctora fue directora de ONU Mujeres desde el 2011 hasta 2013, además, fue Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2023.

Cristina Fernández de Kirchner, por su lado, lideró a Argentina también en dos periodos: desde 2007 a 2012, y de 2012 a 2015. Cristina fue también Primera Dama entre los años 2003 y 2007, además de diputada, senadora y vicepresidenta de 2020 a 2023.

En el caso de Laura Chinchilla, hablamos de la primera mujer presidenta de Costa Rica, quien gobernó desde 2010 hasta el 2014.

Ya en 2006 había sido electa como vicepresidenta de su país, asumiendo al mismo tiempo el cargo de ministra de Justicia. “Finalmente, en 2010 llegó a la presidencia del país con el 47% de los votos“, recoge la BBC.

Dilma Rousseff tuvo dos mandatos en Brasil: de 2011 a 2014, y de 2015 a 2016 (el cual no terminó). Rousseff fue elegida en 2011 como sucesora de Ignacio Lula da Silva, con el apoyo del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT).

La presidenta no pudo concretar su segundo periodo pues fue llevada a juicio político y destituida en el 2016 por el Senado, bajo el argumento de “haber violado las normas presupuestarias”, detallan CNN y la BBC.

Finalmente, Xiomara Castro se convirtió en la presidenta de Honduras en enero de 2022 tras si triunfo en las elecciones de 2021.

Hasta la fecha, y antes de la elección de Claudia Sheinbaum en México, Castro era la última mujer en ser elegida para el más alto mando de un país en América Latina.