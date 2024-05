Pesar generalizado ha existido a raíz de la tragedia que vivió la familia de Mariana Derderián, debido a la muerte de su hijo de seis años en un incendio.

La situación también conmovió a vecinos y cercanos de la actriz, quien reside en la comuna de Vitacura.

Fue por aquello que, de acuerdo a lo que expuso Página 7, fueron varias las personas que dejaron flores frente a la residencia de la artista.

Esto también fue captado por algunos matinales, durante las transmisiones del pasado miércoles 8 de mayo.

En aquella ocasión el matinal de TVN entrevistó a una vecina llamada Lorena Astorga, quien entregó su testimonio, bastante afectada.

Flores para Mariana Derderián

“Como mamá no puedo sentirme ajena, lloré, aunque no lo conozca personalmente. Como familia pasé por algo similar, sé lo que están pasando, entonces, estas muestras de cariño, aunque ella no las pueda ver físicamente”, indicó en la oportunidad.

“Lo hice de manera improvisada, son flores que yo tenía en mi casa y las tomé, las envolví con cariño y las traje. Como digo, no podía quedar ajena a este dolor, más como mamá”, añadió.

Según Publimetro, una persona que replicó el hecho fue la actriz María Jesús Bauerle, quien sostuvo al mismo programa: “Le vine a dejar un ramito, creo que nadie se espera pasar por esto, vengo en nombre de mi papá que conocía a la Mariana”.

Hay que señalar que el exesposo de Mariana Derderián, Francisco Aravena, permanece internado en estado grave, aunque se mantiene estable.

El hombre habría intentado salvar al pequeño mientras la casa estaba en llamas, aquella fatídica madrugada.