El Departamento de Salud del estado de Nuevo México (EEUU) informó el pasado martes respecto a la muerte de un hombre causa de la peste bubónica, la cual fuera conocida en antaño como peste negra.

En años anteriores se habían registrado casos en aquel estado, específicamente en 2020 y 2021. La última muerte había sido hace tres años.

“Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia del hombre del condado de Lincoln que falleció a causa de la peste”, expresó en un comunicado el jefe de Salud Pública del Estado, Erin Phipps.

“Este trágico incidente sirve como un claro recordatorio de la amenaza que supone esta antigua enfermedad y a la vez hace énfasis en la necesidad de una mayor concienciación de la comunidad y de medidas proactivas para prevenir su propagación”, añadió.

La enfermedad es bastante mencionada en la historia, ya que mató a millones de personas en Europa durante la Edad Media.

Un caso se había detectado en Oregon, Estados Unidos. Se trataba de un hombre que había contraído la enfermedad desde su gato. La persona se encontraba fuera de peligro.

NEW: An unidentified man in New Mexico dies from bubonic plague in America's first fatal case in years, state's health department says pic.twitter.com/kymaN1XfW1

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 11, 2024