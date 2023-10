Autoridades de Maryland, Estados Unidos, informaron estar en la búsqueda de un hombre que habría atacado al juez que llevó el procedimiento de su divorcio: le dio la custodia de su hijo a la madre.

El sujeto, identificado como Pedro Argote, presuntamente le disparó al magistrado del Tribunal de Circuito, Andrew Wilkinson, cuando éste último se dirigía a su domicilio.

Todo esto sucedió mientras la esposa e hijo de Argote estaban en su hogar, según consignó la Oficina del Sheriff del Condado de Washington.

Las autoridades policiales advirtieron que el sospechoso debe ser considerado como un hombre armado y peligroso.

Según el Sheriff Brian Albert, quien habló en una reciente conferencia de prensa, se cree que la real motivación del ataque fue que la ex esposa del acusado obtuvo la custodia en una audiencia realizada el jueves, a la que Argote no asistió.

El delegado estatal de la zona, Neil Parrott, confirmó la muerte del magistrado en su cuenta de “X” (ex Twitter): “Parece que el juez Andrew Wilkinson recibió múltiples disparos y falleció. La policía está buscando activamente al asesino. Por favor, oren por nuestra policía y por la familia del juez Wilkinson en este momento“.

Según las autoridades locales, el supuesto asesino podría estar huyendo en un vehículo del año 2009, más específicamente un Mercedes GL450.

