Entre 1962 y 1964 el llamado “Estrangulador de Boston” sembró el terror en esta ciudad del este de Estados Unidos, un caso que dejó 13 mujeres muertas.

Y esa historia, con la de las dos mujeres claves para detener las muertes, es el proyecto más reciente de Keira Knightley (interpretando a Loretta McLaughlin) y Carrie Coon (Jean Cole). La cinta ya está disponible en Star+.

¿La razón? McLaughlin y Cole asociaron los primeros asesinatos, aparentemente inconexos, y publicaron la historia en el diario Boston Record-American.

Todas las víctimas eran solteras, tenían entre 19 y 85 años, y sus cuerpos puestos en poses provocativas por un misterioso atacante, que pasó a ser conocido como el “Estrangulador de Boston”.

Al abordar el legendario caso, uno de los más recordados en la historia criminológica del siglo XX en EEUU, el director Matt Ruskin detectó desde un principio que la perspectiva de las dos reporteras arrojaba una mirada interesante sobre los hechos.

“Valientes y decididas, las periodistas siguieron tenazmente cada una de las pistas y no repararon en poner su vida en peligro ante el esfuerzo por mantener informada a la ciudad”, concluyó en una declaración proporcionada desde 20th Century FOX.

“La película no se centra únicamente en la cobertura de Loretta, sino también en la relación con su familia y con Jean Cole mientras trabajaba incansablemente por cubrir la mayor historia de su carrera. Para mí era importante mostrar no solo su compromiso con el trabajo, sino también los desafíos y obstáculos personales que debieron enfrentar en una época en la que no había muchas mujeres en la redacción de un diario”, dijo el cineasta.

Keira Knightley and Carrie Coon star as the trailblazing reporters, Loretta McLaughlin and Jean Cole, who uncovered the truth about the Boston Strangler in the 1960s.#BostonStrangler 📸: felixkunze #HuluHasMovies pic.twitter.com/lbFG5D72UZ

— Hulu (@hulu) March 18, 2023