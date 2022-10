La madrugada del 1 de junio de 2020 la vida de Piper Lewis, una joven que en ese momento tenía 15 años, cambió para siempre.

Esa noche, Lewis, terminó con un martirio que la acechaba hace meses, sin embargo, se embarcó en otro calvario que terminaría con una condena de 5 años de libertad condicional y una multa equivalente a 150 millones de pesos, que irán a manos de la familia de su violador.

Des Moines, una zona del estado de Iowa en Estados Unidos, es el lugar donde Piper terminó con la vida de Zachary Brooks, su violador.

Una historia escalofriante que deja al descubierto la realidad del sistema legal norteamericano, donde a juicio de muchos, se castiga en lugar de proteger a las víctimas.

El calvario de Piper Lewis

La historia de Piper Lewis comienzó en un hogar donde su entorno era abusivo. Escapó de su casa cuando era una adolescente y dejó atrás a su abusiva madre adoptiva.

Terminó durmiendo en los pasillos de un edificio de departamentos en la zona más peligrosa de la ciudad de Des Moines, en Iowa, hasta que un hombre de 28 años la acogió y le dio hospedaje. Sin embargo, el precio que pagaría sería muy caro.

Este hombre la prostituyó cuando tenía sólo 15 años, amenazándola con un cuchillo para obligarla a asistir al departamento de Zachary Brooks, un hombre de 37 años que la violó en reiteradas ocasiones.

Según consigna Des Moines Register, Lewis declaró que la agredieron sexualmente cinco veces en semanas anteriores a la noche en que vió nuevamente a Brooks.

“De repente me di cuenta de que el Sr. Brooks me había violado una vez más y me invadió la rabia” señaló la joven, quien luego tomó un cuchillo y apuñaló 30 veces a su violador que en ese momento estaba durmiendo.

Al día siguiente, la policía detuvo a Piper Lewis y la dirigieron al Centro de Detención Juvenil del Condado de Polk, donde estuvo por 2 años.

La acusaron de asesinato en primer grado y ella decidió declararse culpable de los cargos de homicidio voluntario y lesiones intencionales, lo que podría valerle una sentencia de 10 años de prisión.

Una condena, dos años después

Más de dos años después, el juez de distrito del condado de Polk, David M. Porter, resolvió el caso aplazando la sentencia de Piper Lewis. Es decir, su declaración de culpabilidad podría ser eliminada si completa 5 años de libertad condicional en un centro correccional residencial, indicó CNN.

Sin embargo, eso no es lo único que debe hacer Piper Lewis, quien ya tiene 17 años. La joven también tiene la obligación de pagar una restitución económica a la familia de Zachary Brooks, consistente en 150 mil dólares, es decir, casi 150 millones de pesos chilenos.

“Este tribunal no tiene más opción que imponer $150,000 en restitución pagadera al patrimonio del Sr. Brooke” señaló el juez Porter.

Aunque el juez sí reconoció que Piper era una víctima de violación, la resolución del caso causó indignación y generó cuestionamientos sobre cuál es la real justicia para las víctimas.

“Ella fue una víctima en esta situación. No solo tendrá que cumplir condena en un centro, sino que, durante los próximos cinco años, cualquier cosa que haga puede provocar que tenga que cumplir una sentencia de 20 años. Así que ella no es verdaderamente libre” criticó Cyntoia Brown, una mujer que obtuvo un indulto en 2019 luego de ser condenada a cadena perpetua por matar a un hombre que pagó para violarla a los 16 años.

KellyMarie Meek de la Coalición Contra la Agresión Sexual de Iowa sostuvo que “las mujeres de color que han sufrido violencia sexual y trata de personas que actúan en defensa propia contra las personas que las lastimaron no han sido tratadas bien por nuestro sistema legal históricamente”.

Una luz de esperanza a través de GoFundMe

La restitución económica a la familia de Brooks, por parte de Piper Lewis, es obligatoria, de acuerdo al Tribunal Supremo de Iowa.

Esto llevó a que Leland Schipper, un antiguo profesor de Lewis, convocara una recolección de fondos para ayudar a la joven a pagar los 150 mil dólares que se le impusieron, informó The Guardian.

A través de GoFundMe, Shipper explicó que existe una ley en Iowa que establece que cualquier persona que sea condenada por matar a otra, independiente de la razón, deberá pagar a la familia 150 mil dólares, con el objetivo de brindar justicia para las familias que pierden a su ser querido.

Añadió en su escrito que “sin embargo, en el caso de Piper, requerirá que pague 150,000 dólares a la familia de un hombre que compró el cuerpo de Piper de quince años a un traficante sexual, le dio drogas y alcohol y luego la violó repetidamente”.

Los donativos llegaron de inmediato a la causa de Piper Lewis recaudando más de 562 mil dólares a través de más de 15 mil aportes en la plataforma.

El ex profesor de la joven señaló en qué usará el dinero: comenzarán pagando la restitución que debe a la familia de su violador y luego los cuatro mil dólares que Piper adeuda con el Estado.

La joven, que se graduó de secundaria mientras estaba en el centro de detención, recibirá dinero de la recaudación para poder asistir a la Universidad o comenzar su propio negocio.

También recibirá dinero para poder encontrar formas de ayudar a otras jóvenes víctimas de delitos sexuales que estén en una posición similar a la de ella.