El pasado miércoles se dio a conocer que Donald Trump, asumido presidente de Estados Unidos, concedió el indulto a Ross Ulbricht, quien fuera condenado a cadena perpetua por crear y operar el sitio ilegal Silk Road, donde se comercializaban drogas y narcóticos.

De acuerdo a la agencia EFE, se trató del cumplimiento de una promesa de campaña realizada por Trump, la cual tenía relación con el Partido Libertario de Estados Unidos.

El magnate justificó el indulto a través de un breve comunicado, donde expresó una crítica hacia los fiscales federales del distrito sur de Nueva York.

“Acabo de llamar a la madre de Ross William Ulbright (sic) para hacerle saber que, en honor a ella y al Movimiento Libertario, que me apoyó tan firmemente, fue un placer para mí haber firmado un perdón total e incondicional para su hijo, Ross”, señaló en redes sociales.

“La escoria que trabajó para condenarlo fueron algunos de los mismos lunáticos que estuvieron involucrados en el moderno uso del Gobierno como arma contra mí”, agregó.

Ross Ulbricht has been freed by President Trump with a full pardon! Thank you for keeping your word to me and others who have been advocating for Ross’ freedom, Mr. President! #freeRoss pic.twitter.com/wOJVFX1DaA

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) January 22, 2025