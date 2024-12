Medios en Argentina dieron a conocer una dura situación ocurrida en Nochebuena. Esto debido a que un niño está internado en estado grave debido a que un petardo le explotó en la cara, luego que él lo mordió.

De acuerdo a Clarín, la situación ocurrió el pasado 24 de diciembre en la ciudad de Córdoba, el menor está hospitalizado en terapia intensiva.

Testimonios indican que el muchacho estaba en una fiesta familiar compartiendo con otros niños. En ese momento vio un objeto de pirotecnia en el suelo, el cual, sin saber de la peligrosidad, llevó a su boca.

“Su amigo nos dijo que era una bolita de plástico que estaba tirada. Al parecer, se lo puso en la boca, lo mordió y se escuchó el estallido”, indicó la madre del afectado.

Hasta ahora, el único parte médico indica que el menor resultó con fracturas de mandíbula y órbita (rostro desfigurado). Su situación es “compleja”.

Niño mordió petardo

Según el citado medio, los médicos le han realizado dos operaciones, para reconstruir la zona afectada.

Lo cierto es que no se descarta que deban seguir realizando procedimientos en los próximos días.

Por lo pronto, la familia descarta haber comprado pirotecnia en medio de las celebraciones navideñas. El caso será investigado por la policía local.

“No sé qué pasó, mi hijo no tenía ‘cuetes’ y los demás tampoco, fue todo en un segundo”, retiteró su progenitora.

“No me explico qué había pasado porque él no tenía (pirotecnia). Estaba jugando con los nenitos del barrio y sentí que me llamaban”, concluyó.