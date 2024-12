Anoche, tras ser víctima de un violento asalto que terminó con el robo de su vehículo, el actor Renato Munster habló con La Radio para entregar su versión de los hechos, que fueron tipificados en el parte policial de Carabineros como “Robo con intimidación de vehículo motorizado”.

El asalto ocurrió cuando Munster circulaba por la autopista Costanera, en la comuna de Santiago, a la altura de la salida 18 alrededor de las 21:40 horas. Allí, el intérprete fue testigo de cómo un grupo de encapuchados intentó robar sin éxito un vehículo Mercedes Benz color gris que estaba detenido en frente, al que no pudieron romperle los vidrios.

Ante el frustrado atraco, el grupo de inmediato abordó el BMW azul eléctrico de Munster, en una maniobra que dejó perplejo al conductor. “Venía por la Costanera. Tomé la salida hacia el sur por la autopista central, y ahí se produce el embotellamiento natural. Estaban los autos detenidos, taponados, y ahí estaban estos delincuentes”, recordó.

“Había un auto adelante, un Mercedes Benz oscuro, y otro más adelante; yo era el tercero. Y de repente veo a cuatro tipos enmascarados bajándose con unas armas como de guerra, que yo dije: no, no lo puedo creer. O sea, ¿en qué país estoy viviendo?”, contó.

“Empezaron a golpear las ventanas y yo simplemente me bajé y les dije: aquí está todo. Me quise quedar con el celular, pero no fue posible. Obviamente, me dijeron de todo. Me forcejearon un poco quitándome el reloj, pero no pudieron (quitármelo)… Era muy intimidante el tema de las armas, en realmente impactante”, agregó.

En el transcurso del robo, el actor recibió golpes leves y muchos insultos. “Muchas amenazas. Es como una terapia de shock. Te gritan y te amenazan con esas tremendas armas. Yo conté cuatro enmascarados, gente joven. Chilenos, al menos el que me gritó a mí”, recordó.

Renato Munster: “Todos los días salgo y es como mi karma: ¿en qué momento me va a tocar?… Cuando vi a esos tipos con esas armas, dije: ‘me tocó a mí"”

Sobre el hecho que el asalto se haya producido en una autopista privada, Munster señaló: “Eso da lo mismo. Venía a un evento de beneficencia aquí, al costado de La Moneda. Imagínate, estaba a 500 metros de llegar ahí, al costado de La Moneda… En Las Condes, en Colina, en todos lados. Santiago, Chile está así”.

“Todos los días salgo y es como mi karma: ¿en qué momento me va a tocar? Esta es una lotería. Me tocó y yo doy gracias a Dios que no me pasó nada, porque hay gente que ha muerto. Entonces esto, que sea en la autopista, que da al lado de La Moneda… Da lo mismo. De verdad que da lo mismo”, dijo.

Sobre aquella inseguridad, agregó: “No hay dónde ir, no hay dónde salir. A las nueve y veinticinco de la noche, un miércoles. Y los tipos te bajan y te pueden matar por un auto. Da lo mismo el lugar, las circunstancias, el vehículo, da lo mismo. Entonces es atroz lo que pasa todos los días”.

“Yo siempre digo, ¿en qué momento me tocará a mí?. Yo voy mucho hacia Colina, y siempre estoy metiéndome en las autopistas y en las salidas, en los típicos cuellos de botella, y digo ‘me va a tocar aquí’. Hoy día, cuando de repente vi a esos tipos que se bajaban con esas armas, dije: ‘me tocó a mí"”

El actor, a su vez, agradeció el trabajo de Carabineros, quienes en la misma noche dieron con la ubicación el auto. “Doy gracias a Dios que estoy vivo y que no me pasó nada”, contó.