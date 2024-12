El influencer español Miguel Ángel Durán García, conocido como \'midulive\' en YouTube, se volvió viral en Chile al criticar fuertemente una oferta de trabajo de la empresa chilena ZTZ para un desarrollador junior part time, con un sueldo de hasta 500 dólares. Durán cuestionó las 35 horas laborales propuestas, argumentando que no corresponderían a un empleo part time en Chile según la legislación vigente. Además, señaló que la modalidad de boleta de honorarios sin contrato no incluiría beneficios como seguro de salud. BioBioChile intentó contactar a ZTZ sin éxito.

Un programador e influencer español llamado Miguel Ángel Durán García, ‘midulive’ en YouTube (354 mil seguidores), se viralizó en Chile a raíz de un video donde critica severamente un aviso de oferta de trabajo de una empresa nacional.

Se trata de una oportunidad de una Startup en temas digitales llamada ZTZ, publicada en First Job, la cual busca a un ‘desarrollador junior part time’.

El sueldo ofrecido llega hasta los 500 dólares, algo así como 487.000 pesos.

“Inicia tu camino laboral como nuestro próximo/a Desarrollador Junior – Part Time, podrás aplicar tus capacidades y conocimientos en un entorno de confianza. Y lo más importante identificarás y desarrollarás al máximo tu superpoder”, exponen.

Ante esta situación, el YouTuber español barrió con el ofrecimiento durante un video que se extiende por ocho minutos.

De entrada, el comunicador criticó la cantidad de horas propuestas para el empleo: 35 horas, en horario de 09:00 a 17:00 horas.

“Si son 36 horas semanales, ojo cuidado. Esta es la trampa, que no me termina de gustar de que no pongan cuál será el horario”, indicó.

“Cuando yo entendía que había sido part time, entiendo que es una jornada reducida, o sea, no pueden ser más de 30 horas, no pueden ser, no me lo puedo creer”, expuso.

“Pero es que lo peor de todo es que si te pones a calcular las horas, de 35 horas (semanales) son 7 horas (diarias). Y lo peor es que si calculas de 09 a 17, ¡son 8!. ¡Mis cojones! (sic)”, agregó.

Español destroza oferta de trabajo en Chile

De hecho, en la misma transmisión revisó qué dice la legislación chilena respecto a los trabajos de media jornada.

“Son 30 horas semanales o menos (…) aquí ponen 35. A esto no le puedes llamar part time, es mentira, nos estás engañando, no es part time. Esto al final me parece una jornada completa”, señaló.

“Así eres superhéroe, porque sólo un superhéroe podría ser, en 35 horas, un part time”, ironizó después.

Sobre el final, también se detuvo en el aspecto relacionado al vínculo laboral (boleta de honorarios).

“¡Es sin contrato! por eso es posibilidad de contratación, sujeta a evaluación de rendimiento, o sea, no te pagan el seguro de salud, encima peor”, expresó.

“Me da rabia, porque no sé cómo es la empresa, igual no es una mala empresa. Para qué quieres contratar a alguien tan mal. Qué te cuesta contratar a alguien en condiciones. Por qué tienes que ratear a un nivel tan extremo. Si siete horas al día es una full time. Contrátalo a jornada completa”, concluyó.