La reconocida actriz Gloria Münchmeyer concedió una extensa entrevista a The Clinic, abordando diversos temas de actualidad, entre ellos, las recientes denuncias que han afectado al gobierno. En sus declaraciones, la artista mostró una postura crítica respecto a estas situaciones, expresando sus dudas sobre la forma en que algunos casos están siendo investigados. Münchmeyer señaló que el creer ciegamente en todas las denuncias de acoso y abuso sexual ha generado un terreno peligroso, y destacó la importancia de la legislación en estos temas, manifestando su preocupación sobre las acusaciones que se hacen décadas después, cuando ya es difícil comprobar o descartar debido a la falta de evidencias.

En este sentido, la actriz de 86 años se refirió a las últimas denuncias que han afectado al gobierno en las últimas semanas, mostrando un punto de vista crítico sobre el tema.

“Hay casos que pareciera que están siendo debidamente investigados y otros que a mí me merecen dudas. No quiero echarme encima a las feministas, porque esto no pasa solo con las mujeres”, indicó.

“Hoy en día, cualquiera puede decir que fue acosado o abusado y eso no llega a ninguna parte porque es la palabra de uno contra la de otro”, agregó.

De hecho, la artista ahondó en el tema y aseguró que, en relación a estas situaciones, ha optado por mantenerse al margen.

“Creer ciegamente en todas las denuncias de acoso y abuso sexual ha generado un terreno peligroso, sobre todo conociendo desde hace tantos años a personas que hoy están acusadas y te sigues preguntando cómo”, expuso.

“Lo único que uno puede hacer es quedarse al margen, porque no manejamos antecedentes, pero evidentemente hay un problema de legislación al respecto”, añadió.

“No puede ser que te culpen de un supuesto abuso o lo que sea de hace 20 o 30 años, porque ya no se puede comprobar o descartar porque no hay evidencias. Se ve oscuro el panorama”, concluyó.