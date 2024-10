Un hombre de 23 años fue arrestado por dejar a su perro atado a una valla en Tampa, Florida, poco antes de la llegada del huracán Milton. Giovanny Aldama García enfrenta un cargo de crueldad animal agravada y podría ser condenado a hasta cinco años de prisión, según la Fiscalía del Estado.

Los hechos ocurrieron el 9 de octubre, un día antes de que Milton tocara tierra en la costa oeste central del estado. La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) encontró al perro, ahora llamado ‘Trooper’, atado a una valla en una zona inundada.

En un video difundido por las autoridades, se puede ver al perro, con el agua hasta el cuerpo, asustado y gruñendo mientras un oficial intenta tranquilizarlo.

García, que fue liberado bajo fianza, explicó a la Policía que abandonó al perro, llamado ‘Jumbo’, porque no pudo encontrar a nadie que lo cuidara mientras él huía a Georgia. Sin embargo, esta justificación no ha sido suficiente para las autoridades.

En una conferencia de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, condenó el acto, señalando que “es inaceptable atar a un perro y dejarlo afuera en medio de una tormenta”. El gobernador aseguró que se hará responsable a García por lo sucedido.

See this guy?

⚠️ He tied a dog to a fence standing in water and LEFT IT TO DIE.

Police arrested this man who tied his dog to a pole along the highway during Hurricane Milton.

Giovanny Aldama Garcia will be charged with aggravated animal cruelty.

Investigators say he abandoned… pic.twitter.com/r89FecT6Yx

— HustleBitch (@HustleBitch_) October 15, 2024