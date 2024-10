Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La policía de Ecuador rescató a una bebé con Síndrome de Down de 3 meses que su madre habría intentado vender por 20.000 dólares en Loja. El caso surgió tras un conflicto entre los padres de la niña, la mujer ecuatoriana no habría aceptado la condición de su hija, mientras que el padre estadounidense no habría asumido su paternidad. Fue en el mismo contexto que la abuela paterna poco tiempo después de dejar Ecuador como visita, recibió una oferta para comprar a la bebé. Tras ello, autoridades ecuatorianas, la Fiscalía y un organismo estadounidense investigan el caso, mientras que la pequeña se encuentra en buen estado de salud y bajo cuidado de una casa de acogida.