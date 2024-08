Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

ABBA le pide a Trump que no use su música en campaña. La discográfica Universal Music, que representa al grupo sueco, descubrió que Trump usaba sus canciones en eventos sin autorización, solicitando su suspensión inmediata. Temas como The Winner Takes It All, Money, Money, Money y Dancing Queen fueron escuchados en mitines de Trump, generando molestia en ABBA y sumándose a otros artistas como los Rolling Stones y Céline Dion que también han exigido que el republicano deje de usar su música en actos públicos sin permiso.