Medios internacionales dieron cuenta de un grave hecho que ocurrió en una vivienda en Tulsa, donde un perro generó un incendio luego de morder una batería de litio.

La situación fue confirmada por bomberos de la ciudad antes mencionada, que indicaron que el can estaba mordiendo la batería de un cargador.

En el registro puede ver al perro realizando la acción. En la habitación además estaban otro cachorro y un gato.

Los tres animales arrancaron de aquella zona cuando explotó el aparato y se originaron las llamas sobre un colchón.

Por fortuna, la situación fue alertada a bomberos, quienes arribaron a la casa y apagaron las llamas.

Andy Little, jefe de emergencias de Tulsa, llamó a “mantener los aparatos de litio fuera del alcance de mascotas y niños”.

Dog starts house fire by chewing lithium battery : Tulsa Fire department release the video to warn people of the dangers of lithium ion batteries pic.twitter.com/S5VHblPKus

