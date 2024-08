Un célebre actor de los Power Rangers se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos. Se trata de Héctor David Jr., quien interpretó al guerrero verde en las sagas Samurai y Megaforce.

De acuerdo a The New York Times, el pasado 26 de julio el hombre habría agredido a un adulto mayor que transitaba por la calle ayudado por un andador.

El hecho habría ocurrido en un suburbio de la ciudad de Boise, cuando David Jr. bajaba de su auto.

Por lo pronto, la policía indicó en un comunicado que el actor tiene una orden de arresto por un cargo de agresión.

It appears Hector David Jr may be in some trouble after a video surfaced online what appears to be him throwing an elderly person down pic.twitter.com/hKhLK73yzC

— The Legacy of Nerd (@thelegacyofnerd) July 28, 2024