2024 ha sido un año sumamente complejo en lo que refiere a conflictos internacionales, con guerras en Europa, Asia y Medio Oriente, además de tensiones constantes entre potencias. En este escenario, medios internacional han hecho eco de un astrólogo indio llamado Kushal Kumar, conocido como el ‘Nostradamus’ de ese país, quien incluso puso fecha al inicio de una Tercera Guerra Mundial.

De acuerdo al diario inglés The Mirror, fue hace algunos meses que Kumar escribió en la plataforma abierta Medium respecto a sus predicciones.

En ese entonces aseguró que un tercera conflicto armado a nivel global iniciaría nada menos que el 18 de junio de 2024.

“Se predijo que 2024 sería muy preocupante en relación con las condiciones de guerra en los puntos críticos de todo el mundo, particularmente alrededor del 8 de mayo”, expuso.

“Se indicó que conllevaría la mayor escalada en frentes de guerra como Corea, China-Taiwán, el Medio Oriente que involucra a Israel y otros en el Medio Oriente y Ucrania-Rusia, la ira de la OTAN también podría encontrar expresión”, añadió.

Indian astrologer, Kushal Kumar, being called "New Nostradamus" predicts World War 3 to be days away

"Tuesday, 18 June 2024 has the strongest planetary stimulus to trigger World War III" pic.twitter.com/dEz6AoEmDV

— The Wave (@_thewavetv) June 14, 2024