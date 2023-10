Medios en Reino Unido dieron a conocer el caso de Megan Royle, una maquilladora profesional que estuvo dos años en tratamiento contra el cáncer, desconociendo que en realidad no padecía la enfermedad.

De acuerdo a lo que expone BBC, en 2021 Megan acudió hasta un dermatólogo por un extraño lunar que había aparecido en su brazo, el cual la derivó a realizarse exámenes y una biopsia.

Esta la llevó a cabo en el Hospital The Royal Marsden, y determinó que tenía un melanoma que requería tratamiento inmediato de quimio y radioterapia, además de una operación. Fueron dos años de procedimientos muy invasivos.

“Cuando me dijeron por primera vez que tenía cáncer y que necesitaba cirugía para extirparlo y un tratamiento que podría repercutir en mi fertilidad, mi planteamiento fue simplemente decir hacer lo que correspondía”, sostuvo.

Finalmente, se le notificó que estaba libre de cáncer, por lo que fue dada de alta y se trasladó a otra ciudad en Reino Unido.

