Sorpresa mundial generaron las declaraciones que, el pasado miércoles, entregó el exoficial de inteligencia de EEUU David Grusch, quien aseguró ante el congreso de ese país que su país había encontrado restos biológicos no humanos. El astrónomo José Maza restó validez a estas declaraciones.

De acuerdo a lo expuesto por La Cuarta, el científico habló con Radio Infinita sobre este caso, asegurando que las declaraciones fueron irresponsables.

“No entiendo para qué lo dejaron hablar. Deberían ser más serios en el Congreso de Estados Unidos. Que hablen tonteras en Estados Unidos me reconcilia con Chile, ya que significa que las tonteras son universales”, indicó.

“El viejito pascuero y Superman son conceptos mucho más reales que series alienígenas”, agregó.

Estas declaraciones de José Maza van de la mano con que expresó ayer Teresa Paneque, también astrónoma, en su canal de TikTok.

Officer David Grush declares under oath for the first time that the US government is in possession of UFOs and non-human bodies. pic.twitter.com/ltLk6caSQo

— Anonymous (@YourAnonOne) July 26, 2023