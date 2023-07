Una joven canadiense, que actualmente reside en Chile, se volvió viral en los últimos días a raíz de un video que publicó en TikTok, en el cual reveló cuál es el choque cultural más grande que tuvo en Chile, y con los chilenos, además de la costumbre que más le desagrada.

La joven se llama Paula y aseguró que el aspecto que más le ha costado acostumbrarse es la forma de saludar que existe en Chile, donde personas suelen darse un beso en la mejilla, incluso si no se conocen.

“Algo a lo que me tomó bastante tiempo acostumbrarme es estar besando y abrazando a la gente cuando los conoces, cuando entras en una habitación. Me sentí bastante incómoda”, expuso.

“Tener que ir a la habitación y besar y abrazar a cada persona cuando entras a una fiesta, incluso si nunca has conocido a la persona antes y no tienes idea de cuál es la conexión con esa persona”, agregó.

Canadiense y costumbre de chilenos

Sin ir más lejos, en la instancia recordó un suceso que le ocurrió tiempo atrás, supuestamente durante un acontecimiento especial.

“Una pareja al azar se acercó a nosotros y tuve que besar y abrazar a un hombre de unos 60 años que no tenía idea quién era y me sentí muy incómoda”, aseveró.

“Hoy en día trato de evitarlo cuando no tengo ganas, o cuando realmente no me importa. Si me da la gana, abrazaré y besaré a las personas cuando las conozca. Sé que me arriesgo a ser grosera, pero a veces solo tienes que respetar tus propios límites culturales”, concluyó.

La situación generó gran cantidad de comentarios. En varios de ellos las personas le recomendaron utilizar saludos “en general” cuando halla grupos grandes.

“Puedes hacer un gran saludo con la mano de lejos”, “Si son tantas personas tú saludas a las primeras, pero luego sólo diles ‘Hola”, “Lo mejor que puedes hacer es saludar de mano”, fueron algunos comentarios.